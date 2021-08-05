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Delta病毒襲馬尼拉確診遽增　菲中部大城病床告急

▲大馬尼拉地區COVID-19確診數一週遽升65%，中部大城怡朗市病床告急，火葬場也無力處理暴增的遺體。示意圖。（圖／翻攝自shutterstock）
▲大馬尼拉地區COVID-19確診數一週遽升65%，中部大城怡朗市病床告急，火葬場也無力處理暴增的遺體。示意圖。（圖／翻攝自shutterstock）

中央社

2021-08-05 06:20:20

（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓衛生部官員2日指出，菲國可能已出現Delta變異株社區傳播。大馬尼拉地區COVID-19確診數一週遽升65%，中部大城怡朗市病床告急，火葬場也無力處理暴增的遺體。

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菲律賓衛生部流行病學局局長古茲曼（Alethea DeGuzman）今天說，馬尼拉都會區一週來平均每天新增1596例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，遠高於7月21到27日平均每天新增確診數967例。

她指出，一週來確診數遽增65%，顯示大馬尼拉地區COVID-19病例數急劇上升。馬尼拉都會區17個城市中，巴特羅斯市（Pateros）和馬拉邦市（Malabon）疫情處於「重大風險」，其他13個城市處於高風險，僅兩個城市處於中度風險。

菲律賓總醫院發言人羅沙里歐（Jonas delRosario）今天告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNNPhilippines），COVID-19病例攀升，院內加護病房9成滿床，僅剩5到6張「緩衝病床」。

羅沙里歐說，院內提供COVID-19兒科患者的8張病床，7張已被使用，且兒童患者症狀比過去嚴重，其中3人須插管、4人需輸氧。

至於菲國中部，新聞網站Rappler報導，旅遊勝地長灘島（Boracay）所在的阿克蘭省（Aklan）疫情嚴峻，COVID-19確診數從8月2日的1832例遽增到昨天的2137例。

另外，由於其他地區重症患者湧入怡朗市（Iloilo），怡朗市長崔納斯（Jerry Treñas）正要求當地加護病房增加負載量。

崔納斯說，怡朗市唯一的火葬場無法處理暴增的遺體。他們將找來一輛40英尺長的冷凍貨櫃車，以存放等待火化的遺體。

菲國衛生部7月22日宣布，Delta變異株病例群聚跟其他本土病例有關聯，顯示已出現社區感染（localtransmission）。

衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）8月2日進一步說，雖然尚無證據佐證，但因菲律賓多數地區COVID-19確診數都在攀升，可能已出現Delta變異株社區傳播。

與社區感染不同的是，社區傳播（communitytransmission）情況下，全國多個地區都出現病例群聚，但無法得知感染來源。

維赫利說，截至8月1日，菲國累計驗出216例Delta變異株病例，其中165例是本土病例。

菲律賓今天通報新增7342例COVID-19確診、90人不治，累計確診病例達161萬9824例、2萬8231人病逝。（編輯：陳惠珍）1100804

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