NOW早報／戴資穎回來了！見幻象戰機伴飛　驚呼：太帥了

奧運／戴資穎回來了！見幻象戰機伴飛 驚呼：太帥了





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東京奧運台灣創下史上最佳成績，羽球好手「麟洋配」王齊麟、李洋以及「世界球后」戴資穎、周天成、王子維與教練團等，昨（4）日下午搭乘班機返國，由於政府派出4架幻象二千戰機起飛迎接伴飛，並發射熱焰彈慶賀，也讓小戴馬上在IG發文驚呼「太帥了吧！」

▲羽球好手「麟洋配」王齊麟、李洋以及世界球后戴資穎、周天成、王子維與教練團等，今（4日）下午搭乘班機返國，政府派出4架幻象二千戰機伴飛。（圖／翻攝自戴資穎IG）

今日天氣／颱風及其外圍環流大雨豪雨 沿海風強浪大留意長浪

今（5）天颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東半部地區也不定時會有局部降雨，不過主要還是以午後熱力作用的降雨比較明顯；氣溫方面，各地高溫約30至32度，中午前後沒下雨時較悶熱。另外，西南風偏強，基隆北海岸、西半部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，若要前往海邊作業及活動請特別注意安全。





林昀儒世界排名升第5！網盤點「驚人戰績」全跪：好亮眼





「桌球天才少年」林昀儒近期受到大眾矚目，先是於東京奧運桌球混雙勇奪銅牌，在桌球男單對決中國球王樊振東和德國強將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），雖然可惜落敗，但精采的球技也震撼了大批球迷。根據國際桌球總會（ITTF）於昨（4）日公布的最新男子單打世界排名，林昀儒也升至全球排名第5，就有網友貼心整理他這幾天的賽事，大讚直呼「好亮眼！」

該名網友表示，首先在桌球混雙賽事中，林昀儒與鄭怡靜7月24日至26日皆有比賽，雖然4強賽不敵日本組合，但銅牌戰仍以直落四擊敗法國隊，勇奪桌球混雙銅牌。桌球男單部分，則是7月27日至30日皆有賽事，雖然最終不敵中國球王樊振東和德國強將奧恰洛夫，但強大的實力也受到許多人敬佩。最終男子團體比賽，則是8月1日和3日各有一場，雖然今日8強賽不幸敗給德國，但林昀儒再度對上德國強將奧恰洛夫復仇成功，也成為一大亮點。

對於這樣的戰績，該網友忍不住讚嘆林昀儒雖然仍有戰敗，但對方都是世界頂尖好手，「尤其是男單那兩場，都差那麼一點點...非常可惜...今天連打兩場，台灣男團的兩點勝利，都是靠他拿下來的，第二點對上男單銅牌戰落敗的奧恰洛夫，小林更是成功復仇」。

▲2020東京奧運，我國混雙林昀儒、鄭怡靜奪得銅牌。（圖／體育署提供）

歐漢聲結束7年婚姻 與前妻當「一輩子的家人」





42歲歐漢聲（歐弟）2014年與大陸籍女友鄭雲燦結婚，婚後育有2女，平時常在社群平台分享家庭生活，沒想到，昨（4日）週刊爆料他的老婆已經變前妻，歐弟一早也親自發文證實，「我們已經辦完了離婚手續」。他表示，既然走不下去，和平分開對彼此前與小孩都好，「雖然無法用原本的關係繼續，至少一輩子的家人是共識」，文末，他更直言「世上多一對怨偶，不如多兩個可以給更多愛的爸媽。」

▲歐弟（左）與鄭雲燦結束6年多婚姻。（圖／歐漢聲IG）

赴歐親催BNT到貨 郭台銘：捷克施打經驗可供借鏡

鴻海集團創辦人郭台銘昨（4）日晚間在臉書發文表示，自己正在捷克首都布拉格，自費施打輝瑞（BNT）疫苗，他指出，捷克的疫苗接種經驗可以作為國內的借鏡。但在此同時，也不禁令人疑問「郭台銘這個時候到捷克做什麼？」在他的發文裡，有個hashtag寫著「催貨進行式」，代表他正準備赴德催促採購的BNT疫苗。

▲郭台銘表示，在捷克施打疫苗的經驗，或許可以做為台灣的借鏡。（圖／翻攝自郭台銘臉書專頁）

在家煮咖哩總不夠味？老饕公開「2秘方」：大人小孩都愛





咖哩擁有獨特的濃郁香氣，在全世界都廣受歡迎，更有不少獨特的新配方出現。日前就有老饕在臉書社團「廚藝公社」上發文提到，自己在家煮咖哩飯，都會加入咖啡粉來提味，隨後也好奇的問其他料理人「有人咖哩飯也加這味嗎？還是有其他特殊秘方？」

對此，大多數網友使用的秘方都是加入「咖啡」與「巧克力」，老饕們也一一說明原因，直指「黑巧克力會很好吃喔！提高香味，增加濃郁感」、「添加這些叫隱味，會更好吃」、「加咖啡真的比較濃郁，加巧克力比較甘甜，如果咖哩太辣，小孩無法吃真的可以+巧克力」、「咖啡粉和巧克力和優格，真的比較好吃」、「加巧克力可以取代辛辣味，比較甘甜」。