NOW早報／戴資穎回來了！見幻象戰機伴飛　驚呼：太帥了

奧運／戴資穎回來了！見幻象戰機伴飛 驚呼：太帥了
今日天氣／颱風及其外圍環流大雨豪雨 沿海風強浪大留意長浪
今（5）天颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東半部地區也不定時會有局部降雨，不過主要還是以午後熱力作用的降雨比較明顯；氣溫方面，各地高溫約30至32度，中午前後沒下雨時較悶熱。另外，西南風偏強，基隆北海岸、西半部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，若要前往海邊作業及活動請特別注意安全。
林昀儒世界排名升第5！網盤點「驚人戰績」全跪：好亮眼
該名網友表示，首先在桌球混雙賽事中，林昀儒與鄭怡靜7月24日至26日皆有比賽，雖然4強賽不敵日本組合，但銅牌戰仍以直落四擊敗法國隊，勇奪桌球混雙銅牌。桌球男單部分，則是7月27日至30日皆有賽事，雖然最終不敵中國球王樊振東和德國強將奧恰洛夫，但強大的實力也受到許多人敬佩。最終男子團體比賽，則是8月1日和3日各有一場，雖然今日8強賽不幸敗給德國，但林昀儒再度對上德國強將奧恰洛夫復仇成功，也成為一大亮點。
對於這樣的戰績，該網友忍不住讚嘆林昀儒雖然仍有戰敗，但對方都是世界頂尖好手，「尤其是男單那兩場，都差那麼一點點...非常可惜...今天連打兩場，台灣男團的兩點勝利，都是靠他拿下來的，第二點對上男單銅牌戰落敗的奧恰洛夫，小林更是成功復仇」。
歐漢聲結束7年婚姻 與前妻當「一輩子的家人」
赴歐親催BNT到貨 郭台銘：捷克施打經驗可供借鏡
鴻海集團創辦人郭台銘昨（4）日晚間在臉書發文表示，自己正在捷克首都布拉格，自費施打輝瑞（BNT）疫苗，他指出，捷克的疫苗接種經驗可以作為國內的借鏡。但在此同時，也不禁令人疑問「郭台銘這個時候到捷克做什麼？」在他的發文裡，有個hashtag寫著「催貨進行式」，代表他正準備赴德催促採購的BNT疫苗。
在家煮咖哩總不夠味？老饕公開「2秘方」：大人小孩都愛
對此，大多數網友使用的秘方都是加入「咖啡」與「巧克力」，老饕們也一一說明原因，直指「黑巧克力會很好吃喔！提高香味，增加濃郁感」、「添加這些叫隱味，會更好吃」、「加咖啡真的比較濃郁，加巧克力比較甘甜，如果咖哩太辣，小孩無法吃真的可以+巧克力」、「咖啡粉和巧克力和優格，真的比較好吃」、「加巧克力可以取代辛辣味，比較甘甜」。
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