隱富別墅聚落「名人居」　都會中的森林美地

受到疫情的影響，大眾生活形態與工作模式也有所改變，因長期待在居家空間，對於生活場域的需求與期待，相較於以往已大不相同。左營軍區一帶擁有綠樹成蔭的優質環境，寛闊而難得的自然景致、加上土地的稀有，讓此區的建案受到青睞。
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清景麟建築團隊自建案「名人居」位於左營區，卡位該區稀有的上千坪校園景觀，主力產品為純住宅型電梯別墅社區，以同質共生為主要出發點，總共規劃13戶，並有一棟5層樓高的獨棟公設會館，擁有豐富的休閒公設，包括KTV室、棋藝室、撞球室、宴會廳、交誼廳、頂樓戶外游泳池、會議室等設施，為了讓住戶親近綠意，會館特別採用大面開窗，迎進窗外綠意美景，讓住戶在使用設施時，就像置身大自然般悠閒舒適。
清景麟建築團隊自建案「名人居」，歷經多時產品規劃與整合後，在4日舉行開工動土儀式，清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，居家空間不再只是單純的休憩場域，而是將隨著每個家庭、每個人不同的生活愛好與工作專業，慢慢發展出不同的功能性，而「名人居」就是想要提供更美好生活，並在多種面向的生活步驟中找到平衡，讓這群品味相同的住戶可以共同寫下「好好聚落」的未來。
該建案是此區難得的新案，因土地稀有與難得，建築由內而外皆挑戰國際規格，外觀突破了一系列舊的傳統樣式，力求創造出適應時代精神，獨具新意流線造形與綠意融合，傳遞現代奢華住宅所應有的靜謐平和氛圍，更規劃出私人獨立專屬尊貴領域，除了享受頂級私密性，還能擁有社區管理的安全保障。