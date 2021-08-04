隱富別墅聚落「名人居」　都會中的森林美地

受到疫情的影響，大眾生活形態與工作模式也有所改變，因長期待在居家空間，對於生活場域的需求與期待，相較於以往已大不相同。左營軍區一帶擁有綠樹成蔭的優質環境，寛闊而難得的自然景致、加上土地的稀有，讓此區的建案受到青睞。





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▲建築由內而外皆挑戰國際規格，外觀突破了一系列舊的傳統樣式，獨具新意流線造形與綠意融合。（圖／清景麟建築團隊提供）

× ▲建築由內而外皆挑戰國際規格，外觀突破了一系列舊的傳統樣式，獨具新意流線造形與綠意融合。（圖／清景麟建築團隊提供）

▲清景麟建築團隊自建案「名人居」舉行開工動土儀式。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.04）

× ▲清景麟建築團隊自建案「名人居」舉行開工動土儀式。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.04）

該建案是此區難得的新案，因土地稀有與難得，建築由內而外皆挑戰國際規格，外觀突破了一系列舊的傳統樣式，力求創造出適應時代精神，獨具新意流線造形與綠意融合，傳遞現代奢華住宅所應有的靜謐平和氛圍，更規劃出私人獨立專屬尊貴領域，除了享受頂級私密性，還能擁有社區管理的安全保障。



