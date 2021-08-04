陳其邁滿意度近8成　高市將持續防疫並推進市政

網路媒體今（4）日公布的民調顯示，有79.9%的市民滿意高雄市長陳其邁的施政，國民黨支持者滿意亦達54.1%；對防疫工作表現有高達87.2%的市民感到滿意，也有60.6%的泛藍民眾滿意，而民眾黨支持者的滿意度更高達67.8%。對於不分黨派滿意施政表現，高市府表示，民調為施政的參考依據，將持續推進防疫工作及市政建設，以感謝市民的支持與肯定。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該份調查指出，6月底高雄市鳳山區一棟住宅大樓數名住戶感染新冠病毒，高雄市政府第一時間下令封樓清消，並將大樓146位民眾隔離檢疫14天、進行全面傾銷消毒；調查顯示88.9%高雄市民眾表示認同、9.0%不認同，未明確回答有2.2%。





▲據網路媒體公布的民調顯示，高雄市長陳其邁防疫工作表現，有高達87.2%的市民感到滿意。（圖／NOWnews資料照）

該份調查亦詢問高雄市民眾「全國警戒已由3級降到2級，陳其邁市長強調要『積極管理、有效開放』，高市府對防疫管理，應該要比較嚴格或放鬆」，調查結果79%民眾認為應該要比較嚴格（其中38.8%儘量嚴格、40.2%稍微嚴格）、17.2%認為應該要比較放鬆，未明確回答有3.8%。





由此可見，警戒雖然降級，但民眾仍擔心疫情再次爆發，也因此要求高雄市政府的防疫管理應該繼續做好嚴格把關，維護民眾生命安全與公共利益。





對於此份民調，高雄市政府則表示，民調只是施政的參考依據，感謝市民對市長陳其邁和市府團隊的支持與肯定，市府將更專注在防疫工作上，各項市政建設將持續推進、絕不停歇。



