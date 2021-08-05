每年都在盼！國防部證實：美方將售台M109A6自走砲

「M109A6自走砲」近年來一直都是我國積極向美國爭取的軍售之一，不過以往都未能有更進一步消息。不過今（5）日清晨，國防部與外交部先後發表聲明，表示美國政府於美東時間4日，就M109A6自走砲對台軍售案，已經進行「知會國會」的程序，而這筆軍售將會在1個月後生效。這也是美國總統拜登上任以來，首次的對台軍售。





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國防部表示，美國政府於美東時間8月4日就「M109A6自走砲」7.5億美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。本次美方同意軍售品項，有助於提升地面部隊快速應變及火力支援能力，建立我可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。





而外交部也隨後發表聲明，表示已經正式接獲美國政府通知，將對台出售自走砲40門、總價值7.5億美元的軍售。外交部對此嫑打高度歡迎，並感謝美國政府持續履行《台灣關係法》及「六項保證」對我國的安全承諾。





外交部直言，這是拜登政府上任以來，首度宣布對台軍售，「充分展現美國政府一貫對台灣防衛能力的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，有助我國即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。」外交部說，面對中國持續的軍事擴張和挑釁行為，我國政府將堅定不移地提升國防安全，以捍衛國民生命財產及自由民主的生活方式，並透過台美的緊密合作，維護台海安全，為印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。



