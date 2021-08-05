Delta疫情擴及多省　中國暫停簽發出入境證件

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中國民航局飛行標準司副司長韓光祖也聲稱，此次祿口機場出現聚集性疫情原因有很多，包括防控制度落實不到位、機場人員鬆懈、Delta病毒傳播快速等，所以必須堅決落實國際、國內的航班服務人員不得混流的規定，全面升級航班和機場運行疫情防控措施。
截至週三上午9點為止，中全國已有17個省份出現本土確診及無症狀感染個案，共144個中高風險地區，是常態化防控以來最多。
境內運輸部分，為降低傳播鏈進一步惡化，中國交通運輸部運輸司副司長李華強宣布，將暫停中高風險地區所在城市的跨城巴士、計程車、順風車業務；對於途經有關地區的巴士和軌道交通線路，實施跨站運行。中國國家鐵路集團有限公司也表示，暫停發售南京、揚州，河南鄭州、張家界等23個中高風險地區，進入北京的列車車票；同時引導旅客減少流動，以中高風險地區為重點，減少列車班次。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。