COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Delta疫情擴及多省　中國暫停簽發出入境證件

▲為了遏止Delta變種繼續蔓延，中國對境內外交通運輸，都陸續祭出更嚴格的規定。圖為近日北京地鐵。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了遏止Delta變種繼續蔓延，中國對境內外交通運輸，都陸續祭出更嚴格的規定。圖為近日北京地鐵。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-05 06:59:41

中國近日新冠疫情持續惡化，由江蘇省南京市祿口機場爆發的病毒傳播鏈已擴散到多個省市，而且還是傳播力更強的Delta變種。繼日前31個省市皆呼籲民眾減少移動，避免不必要的出省、出市後，北京4日又進一步宣布加強防控措施，包含除了必要、緊急事由以外，將暫停簽發普通護照等出入境證件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合陸媒報導，由於此波疫情最先是在南京祿口國際機場發生，中國國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤4日在新聞發布會上直言，目前「外防輸入」面臨嚴峻形勢，當局將強化口岸邊境出入境管理，嚴防疫情輸入，將對境外航班實施專區查驗，嚴格入境人員出入境檢查，嚴密進出口岸管理區人員的查驗管理，同時加強打擊偷渡等違法活動，防止疫情經由非法入境人員再輸入到中國境內。

中國民航局飛行標準司副司長韓光祖也聲稱，此次祿口機場出現聚集性疫情原因有很多，包括防控制度落實不到位、機場人員鬆懈、Delta病毒傳播快速等，所以必須堅決落實國際、國內的航班服務人員不得混流的規定，全面升級航班和機場運行疫情防控措施。

截至週三上午9點為止，中全國已有17個省份出現本土確診及無症狀感染個案，共144個中高風險地區，是常態化防控以來最多。

境內運輸部分，為降低傳播鏈進一步惡化，中國交通運輸部運輸司副司長李華強宣布，將暫停中高風險地區所在城市的跨城巴士、計程車、順風車業務；對於途經有關地區的巴士和軌道交通線路，實施跨站運行。中國國家鐵路集團有限公司也表示，暫停發售南京、揚州，河南鄭州、張家界等23個中高風險地區，進入北京的列車車票；同時引導旅客減少流動，以中高風險地區為重點，減少列車班次。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.74%6.26%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.03%79.97%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.75%37.25%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀