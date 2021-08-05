戴資穎突PO「全黑畫面」！下秒罕見回嗆：可以別看我打球
2020東京奧運羽球金牌戰中，我國「世界球后」戴資穎對上中國大陸選手陳雨菲，僅以3分之差落敗，拿下羽球女單銀牌；不過，戴資穎4日剛返國，晚間卻在個人Instagram（IG）動態PO出一張全黑畫面，幾個小時後再發文，罕見回應批評她的人「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 07:10:37
戴資穎昨晚間突然在個人IG限時動態PO出一張全黑畫面，讓許多粉絲相當擔心，直到5日凌晨，她再度發出一則動態，內容為一位網友貼文標記她，畫面中可見滿滿的羽球比賽照片，該網友認為這次賽前看好她奪金，實在感到非常遺憾，強調「這場比賽我認為戴資穎失誤太多」，同時點評她本次在球場上的表現：
一、打「界外球」過多
二、戴資穎回擊球的時候，球都打在網子前面，無法過網得分
三、心急如焚，導致這場金牌戰，戴資穎的表現NG，拿下銀牌
對此，戴資穎也罕見回嗆「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」並且強調「沒有什麼叫做看好奪金，這兩面牌都是突破！」
貼文曝光之後，立刻湧入許多粉絲替戴資穎加油打氣，她也隨即PO文表示「也不用替我抱不平，我打球是為了自己，只是打球為我帶來了你們！」並稱「我會適應各種聲音，然後繼續專注在我該做的事情上，希望用正面的能量影響你們，所以不會再分享類似這樣的回覆，我也沒有往心裡去，因為我做了多少努力、發揮得怎樣，我比誰都清楚」。（編輯：賴詠璿）