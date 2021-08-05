拜登政府首筆對台軍售批准了！台灣將獲M109A6自走砲系統
根據《彭博社》報導，在美中關係日益緊張之際，拜登政府首次批准對台軍售案，並已通知美國國會，交易金額可能將高達7.5億美元（折合新台幣約208.37億）。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-05 07:27:31｜2021-08-05 07:29:39
美國國務院週三向國會發出通知，要求向台灣出售40門新型M109A6自走砲、近1700個套件，可將砲彈提升為更精準的GPS引導火砲。軍售案必須經過國會審查程序，在簽訂合同和確定交付時間之前，須由台灣與國防承包商BAE Systems Plc談判。
報導指出，儘管這項軍售案的銷售範圍並不算特別大，提供的武器項目也不是非常雄心勃勃，但肯定會引發北京不滿、進而發表譴責，畢竟中共一直視台灣為自己領土的一部分，甚至不排除使用武力統一；中國國家主席習近平7月初慶祝中國共產黨成立100週年時，也曾特別提到要粉碎台獨。
美國國務院政軍局(Political-Military Affairs)在推特轉發相關新聞稿，內容提到，此次提議的出售符合美國法律和政策，也不會對美國的國防準備產生不利影響，並能使收受國實現軍隊現代化、保持可靠的防禦能力，亦有利於美國的國家、經濟和安全利益，還能有助於維持地區的政治穩定、軍事平衡、經濟和進步。