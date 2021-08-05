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「盧碧」暴風圈靠近　3縣市大雨特報！中南部防致災雨

▲目前「盧碧」颱風在今天凌晨距離鵝鑾鼻西方約350公里，往北北東朝中國華南地區登陸，並持續往北移動。（圖/氣象局）
▲目前「盧碧」颱風在今天凌晨距離鵝鑾鼻西方約350公里，往北北東朝中國華南地區登陸，並持續往北移動。（圖/氣象局）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-05 07:52:24

中央氣象局指出，今（5）日受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東半部地區也不定時會有局部降雨，目前氣象局針對台南、高雄、屏東發布大雨特報。

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目前「盧碧」颱風在今天凌晨距離鵝鑾鼻西方約350公里，往北北東朝中國華南地區登陸，並持續往北移動，氣象局在昨天下午已經發布海上颱風警報，東沙島海面風浪已增大，臺灣海峽、東南部海面及巴士海峽風浪亦逐漸增大；澎湖、金門、馬祖及中南部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「盧碧」在西南風季風環境內，北側為廣東陸地，增強受限，為超小型輕度颱風，今天5時「路徑潛勢預測圖」顯示，「盧碧」今天上午將在汕頭東側登陸，由於範圍不大，僅台灣海峽、東沙島海面受其威脅；當其沿著福建北上轉向東北，今、明金門受其外圍影響、風雨略增強。

吳德榮說，如果受地形破壞而減弱為「熱帶低壓」，金門所受影響更小，台灣海峽受威脅的時間將更縮短；當其再轉向台灣北部海面，有再度發展為輕度颱風的趨勢，此時不確定性範圍更大了，需密切觀察，而「西南季風」持續對本島迎風面帶來「致災性」降雨的威脅，並未因「盧碧」轉折的小插曲而有所改變，至於另一「熱帶低壓」在台灣東方海面，亦有發展成颱風的趨勢，預測向北轉東北前進，漸行漸遠，對台無威脅。

吳德榮指出，今天至下週四（12日）「西南季風」持續，大氣很不穩定，其中有「中小尺度對流系統」發展的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；明日至下週日（6至8日）天氣變化與颱風的動向略有相關，仍應密切觀察。由於迎風面將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。今日各地氣溫：北部24至34度，中部24至33度，南部24至31度，東部23至34度。

下週五(13日)「太平洋高壓」增強西伸，持續長達3週的「西南季風型態」終被改變；各地皆是晴朗炎熱的「夏季型」天氣，西半部午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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