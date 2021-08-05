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中國金牌選手別「毛澤東徽章」領獎　國際奧會要查

▲中國自行車賽選手鍾天使與鮑珊菊，在胸前別上毛澤東頭像徽章，領取奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國自行車賽選手鍾天使與鮑珊菊，在胸前別上毛澤東頭像徽章，領取奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-05 08:27:19

東京奧運正在進行，除了精彩賽事之外，爭議事件也沒有缺席。2日贏得自行車女子團體競速賽金牌的中國選手鍾天使及鮑珊菊，因為被發現領獎時，別著中共已故領導人毛澤東的徽章，涉嫌違反《奧林匹克憲章》，而遭國際奧會(IOC)調查。

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綜合《美聯社》等外媒報導，《奧林匹克憲章》第50條第2款規定，運動員、體育代表隊官員等，均不得進行任何形式的示威，或展示有關政治、宗教、種族及商業的宣傳，違者不排除會被取消比賽資格，甚至吊銷大會通行證。雖然本次奧運有稍微鬆綁，但仍禁止於比賽中或頒獎典禮上做出有關手勢或聲明。

然而，2日在頒獎典禮上，鍾天使及鮑珊菊別著毛澤東造型徽章上台領獎，引發違規疑慮。IOC發言人亞當斯(Mark Adams)4日在記者會上表示，正在調查有關事件，並要求中國奧委會提交報告，中國奧委會也向IOC承諾不會再發生類似事件。

鍾天使及鮑珊菊並不是唯一引起此類爭議的選手。美國鉛球選手桑德斯(Raven Saunders)1日於東京奧運奪下銀牌，也曾在領獎時雙手交叉高舉，為非裔、同性戀、雙性戀及跨性別者等受壓迫的族群發聲，由於當時該項目是由中國選手鞏立姣奪金，場內正播放著中國國歌，桑德斯的行為也引起中國網友不滿，痛批桑德斯辱華。

▲美國鉛球選手桑德斯1日在領獎時，因雙手做出為受壓迫族群請命的X手勢，引起討論與爭議，恐怕有違奧林匹克憲章中的規定。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國鉛球選手桑德斯1日在領獎時，因雙手做出為受壓迫族群請命的X手勢，引起討論與爭議，恐怕有違奧林匹克憲章中的規定。（圖／美聯社／達志影像）
《美聯社》報導也提到，毛澤東徽章事件剛好發生在桑德斯事件的隔天，所以也不清楚到底是不是中方對桑德斯於鉛球頒獎典禮上的行為，所做出的一種回應。

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