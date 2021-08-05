公開隱藏身分！「神祕不露臉女星」竟是準醫師

入圍本屆金曲獎最佳新人?te壞特昨（4）日舉辦金曲入圍媒體茶敘，一直給人神祕印象的她，終於透露不想公開面貌的理由，原來先前她還有另外一個實習醫生的身分，為了把實習醫生與歌手這2個不同的身分區分開來，才刻意不露臉。

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壞特從出道以來就是以戴帽子或者墨鏡遮蓋自己的面容，非常神祕，談到這次入圍金曲獎最佳新人，如果得獎的話有沒有機會讓大家一睹面容，她笑說：「我當天應該還是會選擇戴墨鏡、帽子擇一的造型，要公開的話，可能要再跟公司討論一下，還在思考中。」她也說起會這麼低調的原因，是因為之前是實習醫生在醫院上班，希望能保持原本的生活，會想遮蓋面容，也是因為想把實習醫生、歌手的身分區分開來。

▲?te壞特提到一直以來遮蓋面容的原因。（圖／好朋友工作室提供）

壞特去年才剛從讀了7年的醫學院畢業，向媒體分享印象深刻的學醫經驗，即是上解剖課需要常常與「大體老師」相處，她直白的說：「

沒日沒夜地去了解身體構造，每條筋脈、肌腱血管、神經名稱、位置都要倒背如流，才能應付醫學院的每個考試。」

對於能夠入圍金曲，壞特坦言對自己來說入圍就是肯定，自從公布入圍以來已經慶祝2個月了，一起入圍最佳新人獎的還有李友廷、黃宣等人，她提到很欣賞黃宣，更直言：「他應該會得獎，他真的是音樂上天才。」

▲?te壞特才剛從醫學院畢業。（圖／夢芝林x夏葛耳提供）

現在只差一個考試就能成為醫師的壞特，給了自己2年的時間做音樂，她表示，假使如果發展不如預期，可能再回去醫院工作。也說起自己的目標：「我希望能繼續快樂，不要迷失，不要過度關注外在的東西，保持當初在醫院、在值班室、宿舍寫歌，自己躲在角落把東西寫出來，能一直保持這樣的心情。」