吃可愛長大的？王子維「1舉動」超圈粉　網狂讚：已追蹤

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「王子維是不是吃可愛長大的」的貼文表示，她覺得「王子維講話語氣很好笑」，連續看了超多次，更隨文附上了王子維的限時動態，從限時動態中可以看到王子維的舉動非常的有趣，講話也很詼諧，這也讓原PO又說這次奧運看了王子維的比賽後，原本還沒太多想法，結果看了對方的IG後，只差沒有笑死。最後原PO打上，「請我們快樂小王子繼續可愛下去，未來也會繼續關注你，繼續為你加油的！」也呼籲網友可以多多關注支持台灣的選手們。
貼文一出，網友馬上留言：「真的超可愛超喜歡子維的，超喜歡他的樂觀開朗，還有比賽時總是保持笑容」、「世大運那時候就發現子維超Q！！！根本陽光男孩」、「超ㄎㄧㄤ，有夠可愛」、「我追蹤他就是因為他很可愛」。也希望王子維在隔離期間可以多發限時動態。
不過王子維在限時動態中表示「最近一直被標可愛」，網友說，自從世大運後，被他可愛的一面圈粉，「他世大運出來的時候就很可愛，而且比賽的時候YouTube有直播，聊天室一直說他像李敏鎬XD」，更有網友留言，「我要當他女朋友！」。（實習編輯：歐雅如）
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