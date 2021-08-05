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吃可愛長大的？王子維「1舉動」超圈粉　網狂讚：已追蹤

▲吃可愛長大的？王子維「1舉動」圈粉網友。（圖／翻攝自王子維IG）
▲吃可愛長大的？王子維「1舉動」圈粉網友。（圖／翻攝自王子維IG）

編輯中心/綜合報導

2021-08-05 10:10:02｜2021-08-05 11:08:07

昨（4）日我國東京奧運羽球隊搭機返台，記者會結束後入住防疫旅館隔離14天，男單羽球好手王子維雖止步16強，不過奮戰精神受肯定。近日就有網友在網路論壇討論王子維入住防疫旅館後的限時動態，讓網友紛紛讚：「也太可愛了吧！」

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▲我國「羽球王子」王子維。（圖／美聯社／達志影像）
▲我國「羽球王子」王子維。（圖／美聯社／達志影像）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「王子維是不是吃可愛長大的」的貼文表示，她覺得「王子維講話語氣很好笑」，連續看了超多次，更隨文附上了王子維的限時動態，從限時動態中可以看到王子維的舉動非常的有趣，講話也很詼諧，這也讓原PO又說這次奧運看了王子維的比賽後，原本還沒太多想法，結果看了對方的IG後，只差沒有笑死。最後原PO打上，「請我們快樂小王子繼續可愛下去，未來也會繼續關注你，繼續為你加油的！」也呼籲網友可以多多關注支持台灣的選手們。

▲網友在網路論壇《Dcard》討論王子維的隔離限時動態。（圖／翻攝自王子維IG）
▲網友在網路論壇《Dcard》討論王子維的隔離限時動態。（圖／翻攝自王子維IG）
貼文一出，網友馬上留言：「真的超可愛超喜歡子維的，超喜歡他的樂觀開朗，還有比賽時總是保持笑容」、「世大運那時候就發現子維超Q！！！根本陽光男孩」、「超ㄎㄧㄤ，有夠可愛」、「我追蹤他就是因為他很可愛」。也希望王子維在隔離期間可以多發限時動態。

不過王子維在限時動態中表示「最近一直被標可愛」，網友說，自從世大運後，被他可愛的一面圈粉，「他世大運出來的時候就很可愛，而且比賽的時候YouTube有直播，聊天室一直說他像李敏鎬XD」，更有網友留言，「我要當他女朋友！」。（實習編輯：歐雅如）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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