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奧運／連戴資穎也罕見動怒　奧運霸凌成亂象

▲戴資穎在東京奧運女單決賽惜敗陳雨菲，獲得銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在東京奧運女單決賽惜敗陳雨菲，獲得銀牌。（圖／美聯社／達志影像）

文/吳政紘

2021-08-05 09:59:11｜2021-08-05 10:01:06

2020東京奧運在不被看好情況下仍強行舉辦，讓不少民眾原本只關心疫情，疫苗打了沒？似乎在「為國爭光」的狀況下都可以暫時獲得「免疫」，不過隨著越來越多選手被辱罵，甚至透過網路刻意攻擊，這樣的行為已經踰矩，甚至有失民主國家的水準。

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不過隨著奧運熱潮開始，「奧運霸凌」也在你我生活中產生，只要選手打不好，就要跟國人，民眾道歉，甚至到選手個人社群網站「私訊」，辱罵，這都實在不應該，也可以不需要發生。

戴資穎在深夜難得「動怒」，因為被一名球迷批評失誤，她罕見回應並說：「在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」、射箭女團「天才少女」譚雅婷也被網友惡意攻擊，讓她在比賽當下不忍回應，「若你真的很厲害，請你站出來示範。若是沒辦法辦到，請你把嘴巴和你的手管理好，不要用鍵盤還有輿論去傷害人！」
 

代表國家打奧運，冒著風險出賽，卻還要接受這樣的評論，這些奧運「亂象」實在令人搖頭，更不要說企圖打擾選手隱私，或主動替選手「不舒服」、任意評論選手「下指導棋」的行為。

以中國為例，中國在這次奧運雖然仍拿下32金22銀16銅，但是不少球員即便奪金，還要遭到球迷揶揄，甚至說：「怎麼打得這麼辛苦」，更不用說沒能奪牌，或是在被看好狀況失去金牌就要被「出征」。

桌球向來是中國選手奪牌的熱門項目，不過混雙桌球賽事，這次中國組合劉詩雯、許昕組合，因為落敗拿下銀牌，還是輸給日本隊水谷隼、伊藤美誠組合，邊落淚邊道歉，ˋ但還是很多球迷在網路上攻擊，讓選手備感壓力。

運動賽事迷人之處，就是選手用盡全力發揮，結果難以預料，若選手表現不佳，相信選手心中肯定比這些球迷、酸民還難過，因為可以站上奧運殿堂就實在不容易，要打比賽，證明自己有資格站上奧運殿堂，更不簡單，也不是每個人可以任意評論，以鼓勵代替批評，放過別人，也放了自己。

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