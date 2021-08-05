奧運／連戴資穎也罕見動怒　奧運霸凌成亂象

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在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！

「若你真的很厲害，請你站出來示範。若是沒辦法辦到，請你把嘴巴和你的手管理好，不要用鍵盤還有輿論去傷害人！」

許昕組合，因為落敗拿下銀牌，還是輸給日本隊水谷隼、伊藤美誠組合，邊落淚邊道歉，ˋ但還是很多球迷在網路上攻擊，讓選手備感壓力。

運動賽事迷人之處，就是選手用盡全力發揮，結果難以預料，若選手表現不佳，相信選手心中肯定比這些球迷、酸民還難過，因為可以站上奧運殿堂就實在不容易，要打比賽，證明自己有資格站上奧運殿堂，更不簡單，也不是每個人可以任意評論，以鼓勵代替批評，放過別人，也放了自己。