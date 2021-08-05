朱立倫2024年不選？江啟臣：這是很多人的疑問

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至於前立委顏寬恒在朱立倫宣布參選主席後，就宣布「歸還黨職」，引發外界揣測「跳船」，江啟臣說，「我們之間還要在乎這些新聞嘛！」 自己2月宣布要競選連任時，顏寬恒在第一時間就發臉書支持他了。
談及國民黨民調問題，江啟臣說，支持者都希望國民黨能超越執政黨，去年他剛接主席，國民黨支持度大概只有12%，今年初後就穩定回升到20%左右，兩黨差距已經很小，最新民調則顯示民進黨已掉到21.8%，國民黨則回升到23%、24%，朱立倫可能過去半年時間沒有關注國民黨這方面的數字，但目標大家都一樣。
江啟臣表示，雖然國民黨曾經被人民詬病，但與現在的民進黨比較起來，大家會覺得民進黨不行，貪腐、一黨獨大、專制、獨裁，甚至連過去自己主張的媒體新聞自由，以政治介入獨立機關的方式處理，他知道支持者希望國民黨對抗，黨部也在往此方向做，不斷調整如何有效制衡，當在立法院監督不了時，就會找其他途徑，除了遊行抗爭外，就是循司法與監察的途徑。
節目主持人王淺秋一開始也在節目上抱怨朱立倫朱陣營要她空出週四、五時間，結果昨天傍晚朱陣營才說，不好意思，要去友台接受訪問，她痛批，「你的行程最重要，別人的節目都不重要嗎？」