COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

朱立倫2024年不選？江啟臣：這是很多人的疑問

▲國民黨主席江啟臣爭取連任，他說他會當造王者，避免黨內分裂。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣爭取連任，他說他會當造王者，避免黨內分裂。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-08-05 10:07:36｜2021-08-05 10:07:46

有意參選黨魁的前國民黨主席朱立倫日前受訪時稱，2024年會推最強候選人，不包括他自己，對此，國民黨主席江啟臣今（5）日接受廣播專訪時被問到是否相信這個說法，他笑稱「這個要問他（朱），我相信你的疑問也是很多人的疑問。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣說，他自己沒有參選2024的想法，只會專心當造王者，很多人擔心這次黨魁選舉會變成2024的前哨戰，他覺得應該避免黨內分裂，才要好好的爭取連任，並且宣布不參選2024。

至於前立委顏寬恒在朱立倫宣布參選主席後，就宣布「歸還黨職」，引發外界揣測「跳船」，江啟臣說，「我們之間還要在乎這些新聞嘛！」 自己2月宣布要競選連任時，顏寬恒在第一時間就發臉書支持他了。

談及國民黨民調問題，江啟臣說，支持者都希望國民黨能超越執政黨，去年他剛接主席，國民黨支持度大概只有12%，今年初後就穩定回升到20%左右，兩黨差距已經很小，最新民調則顯示民進黨已掉到21.8%，國民黨則回升到23%、24%，朱立倫可能過去半年時間沒有關注國民黨這方面的數字，但目標大家都一樣。

江啟臣表示，雖然國民黨曾經被人民詬病，但與現在的民進黨比較起來，大家會覺得民進黨不行，貪腐、一黨獨大、專制、獨裁，甚至連過去自己主張的媒體新聞自由，以政治介入獨立機關的方式處理，他知道支持者希望國民黨對抗，黨部也在往此方向做，不斷調整如何有效制衡，當在立法院監督不了時，就會找其他途徑，除了遊行抗爭外，就是循司法與監察的途徑。

節目主持人王淺秋一開始也在節目上抱怨朱立倫朱陣營要她空出週四、五時間，結果昨天傍晚朱陣營才說，不好意思，要去友台接受訪問，她痛批，「你的行程最重要，別人的節目都不重要嗎？」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.74%6.26%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.03%79.97%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.1%36.9%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀