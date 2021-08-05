奧運／運動攀登歷史性首金　李虹瑩看好日本「一哥」奪冠

奧運史上第一面運動攀登金牌得主即將在今晚誕生，目前在資格賽排名第一的Mickael Mawem、三個項目都發揮出色的日本攀岩「一哥」楢崎智亞，以及捷克名將Adam Ondra都很有機會爭金，對此我國攀岩國手李虹瑩也給出她自己的意見和看法。

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運動攀登這一屆奧運首次登上五環殿堂，採用的是速度、抱石、先鋒三項目合一的方式，這和過去攀岩專項盃賽採用三項分開的方式非常不同，必須在整體發揮出色才有機會奪牌。

在昨天的賽事結束後，法國的Mawem兄弟雙雙進入到決賽，哥哥Bassa在速度賽拿下第一，弟弟Mickael則是在抱石賽登頂，不過Bassa在先鋒賽結束後二頭肌嚴重受傷，恐怕無法參加今晚的比賽，相當遺憾。

而被地主寄予厚望的楢崎智亞，第一天的發揮非常平穩，速度和抱石都拿下第2名，先鋒發揮的稍為差一些，排平第14，但他全面的技術，仍然被認為是爭金的最大熱門。

李虹瑩分析，這次Bassa的退賽可能會給決賽帶來一些變數，因為捷克的好手Ondra本來將會對上前者，而他在速度賽上的發揮並不是這麼理想，可是先鋒和攀岩的能力很出色，因此今晚比賽的局勢目前對他來說很有力。

「Tomoa(楢崎智亞)各項目都很有能力，雖然這次先鋒的發揮沒有特別好，但依舊是很有冠軍相的選手，我覺得他最有機會(奪金)。」李虹瑩表示自己認為日本選手有機會奪牌，但就如前所述，捷克名將Ondra可能殺出攔胡，「本來沒有特別看好他(Ondra)，因為他速度是弱項，這一次又是三項綜合；不過如果速度能穩到第四名，奪牌機率就會增加很多。」

至於中國大陸21歲的好手潘愚非，這一次排名預賽第14，無緣晉級。不過見證他一路成長的李虹瑩認為，這位小將未來的發展不可限量，「大陸選手的強項是速度，而他是少數抱石和先鋒發揮出色的選手。這一次吸收經驗後，亞運有機會看到他成績爆發。」

最後，李虹瑩也認為心態調整將會是影響這一場比賽的最重要因素，「這是首屆的奧運，各個國家都會給予他們的選手相當大的壓力，每一個人都想拿牌，這和過去攀岩的大賽又有所不同。所以屆時誰能平常心、臨場發揮出色，就更可能奪牌。」