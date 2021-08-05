我國疫情低度流行　衛福部：需留意降級後人流回升影響

行政院今（5）日召開院會，衛福部在會中就「COVID-19疫情現況及應處作為」進行報告指出，全球疫情持續上升，變種病毒流行擴大，疫情在國內仍是低度流行，我國持續嚴密社區防治，並規劃下一階段管制措施。行政院長蘇貞昌聽取報告後裁示表示，7月27日降為二級警界後，我國疫苗接種率突破35%，但近一周仍有職場、醫療院所傳染及零星家戶感染，各部會與地方政府要持續強化場所防疫措施，國人要戒慎恐懼、繼續努力。

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針對疫情狀況，衛福部疾管署長周志浩指出，全球疫情持續上升，周邊國家疫情嚴峻，其中中國疫情有擴大現象， Delta變異株流行擴大，目前邊境管制仍不宜放鬆。

周志浩說，國內疫情維持低度流行，近一週全國新增本土病例數為108例，較前一週132例下降18%；新增本土病例以雙北占75%為最多，目前仍有零星感染源待釐清個案及群聚事件，顯示社區存有隱性傳播鏈，須留意疫情警戒降級後，人流回升及民眾社交活動增加對疫情之影響。

周志浩也說，近來感染者仍以青壯年族群為主，上週20-39歲佔39%，40-59歲佔33%；占比及病例數略降，但該族群仍列為現階段防治重點，持續觀察後續疫情變化。以數學模式推估，維持現今管制強度狀況下，疫情曲線可維持緩慢下降趨勢，未來一週每日發病新增可能維持30-50例以下。

周志浩表示，目前我國疫苗接種人口涵蓋率34.7%、醫事人員接種率93.1%、65歲以上接種率73.3，目前我國接種的疫苗是安全的。未來將持續加強邊境嚴管，監測病毒變異株，也逐步擴大接種對象，提升疫苗涵蓋率，更要持續嚴密社區防治，規劃下一階段管制措施。

蘇貞昌表示，在變種病毒肆虐下，最近一周全球每天新增確診人數已經達到60萬人，累積確診2億，死亡也已超過425萬人。台灣人口2300萬，每日確診1、20例，相較鄰近國家如韓國人口是我國2倍，且目前疫苗接種率達到39.3%，但連一個月單日確診破千，現在又發現進化版delta病毒。

蘇貞昌也提到，日本人口是台灣5倍，單日確診1萬2000例；菲律賓已經連4天每天超過8000例；泰國昨天2萬例、越南累積16萬例，其中85%是過去這一個月來新增的；疫苗接種率世界第二達7成5的新加坡，則已連續16天破百確診。

蘇貞昌說，相較國際疫情，台灣5月中高峰期一天高達6、700例，逐步降到一天1、20例左右，國外肯定台灣再次防疫成功，但國際間病毒肆虐日益嚴重，我國境外移入案例中，大約有4分之1是delata病毒案例，政府要持續加強邊境檢疫、查緝走私偷渡。

蘇貞昌說，7月27日降為二級，疫苗接種率也突破35%，但近一周仍有職場、醫療院所傳染及零星家戶感染，各部會與地方政府要持續強化場所防疫措施，國人要戒慎恐懼、繼續努力。