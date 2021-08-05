新北取消模範父親表揚活動　侯友宜改以錄製台語影音祝福

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社會局指出，樹林區的張義鷹，從小熱愛音樂，卻因雙眼遺傳性疾病導致視力逐年退化，不過他並不氣餒，奮力考上國立藝專音樂科，主修聲樂，30歲時與葉玉秋結婚，40歲時接近失明；除音樂教學，張義鷹也投入古典藝術歌曲創作，並與地方藝文人士共創樹林鄉土文化藝文協會，推廣藝文活動，更成立小水滴兒童合唱團，演出音樂劇等。
金山區的郭光明出生在台東縣太麻里鄉「多良」部落，因家貧自小刻苦耐勞，與妻子結褵後育有3女，重視孩子的教育，親自教授母語，3個女兒均通過族語認證；郭光明擔任警職近30年，為了服務族人，報名參加高院通譯訓練課程，完訓後到警局、法院、法扶基金會等協助通譯，他的太太也在金山區公所擔任里幹事，夫妻同為公僕典範。
社會局說，今年獲得市級的56位模範父親，分別為楊新修、高建章、楊東文、林得雄、林五郎、邱朝榮、余顯謀、許金椿、蕭武雄、吳健功、周世達、汪武雄、蘇潮鏗、李振蓬、邱添木、簡清治、祁旭東、許華憲、蔡榮傳、黃文雄、黃克忠、蔡龍波、林瓊贒、張義鷹、廖德義、林九興、林旺盛、李明銓、鄭茂林、楊萬金、許銘年、呂理兆、陳燿北、梁文賢、邱榮吉、王順旺、賴登金、李正義、江愛民、尹燕興、林秋雄、林忠池、陳智育、李沛、蕭金昌、簡德旺、王晋虎、張英助、黃建吉、李進財、鄭明興、劉邦漢、張廣安、郭光明、陳典業和廖重衍。
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