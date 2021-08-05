NBA／勇士被爆料想要前湖人主控　願意用中產合約簽他

NBA自由球員市場已經開啟了3天，但是湖人後衛Dennis Schroder依舊乏人問津，不過近期《The Athletic》記者Anthony Slater在節目上表示，若這位雙能衛願意降價，那勇士將可能會用中產合約簽下他。

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Schroder在上賽季的季中就一口咬定非2500萬以上的合約不簽，季後面臨巨大薪資壓力的湖人，當然不願意隨便滿足他，而市場上其他球隊也都處於觀望狀態，也讓他和自己的經濟團隊有些尷尬。

不過其實Schroder還是相當有能力的，27歲的他能得分也能組織，在湖人時例行賽場均可以得到15.4分5.8助攻，擔綱先發對他來說或許有些吃力，但從板凳出發將會是許多列強夢寐以求的替補悍將。

Slater表示，勇士之前打算把中產合約用在Nicolas Batum以及Patty Mills身上，但前者續約快艇，後者則是選擇和籃網簽約。如今除非是Schroder，否則其他球員將很難打動他們簽約。

目前還沒有傳出Schroder願意降低價碼的打算，不過已經擁有Russell Westbrook已經拒絕他想回歸的要求了，隨著時間壓力加大，他也將被迫做出決定。