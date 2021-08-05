藍辦網紅青年營　綠：刻意培養青年樣板、不符社群生態

國民黨預計在8月12日召開「網紅青年營」，由中廣董事長趙少康、國民黨革實院長羅智強、國民黨文傳會副主委鄭照新等人擔任講師，旨在協助有意開設粉專等青年成為新世代KOL，強化藍營空戰戰力。消息一出，在網路上引發不少討論，民進黨青年部主任蔡沐霖今（5）日對此表示，鄉民、網友在網路上的意見應是由下而上的，刻意培養網紅與網路社群生態不符合。

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國民黨預計召開「網紅青年營」，培養認同藍營的青年成為網紅，加強國民黨空戰聲量。蔡沐霖今日接受《NOWnews》記者電訪時表示，網路社群的特色，就是鄉民、網友的意見是由下而上，可說是很自然的發展，刻意去培養某些網紅的方式，且又特別挑選為了要衝聲量而得到黨內選舉機會的年輕人，這樣的出發點跟網路社群生態是不符合的。

蔡沐霖說，應該是要了解年輕人看待具體政策的想法，或是在青年議題上如何更完整呈現，這樣絕對比刻意去培植一些攻擊政府、博取聲量的青年樣板更有幫助。

至於近來民進黨是否有針對青年規劃宣講或活動，蔡沐霖則說，在指揮中心規定之下，民進黨必須非常配合，現在降為二級，下周起會著手陸續展開規劃青年活動的規劃。

另奧運國手出征東京時，爆出官員搭商務艙、國手搭經濟艙的風波，黨籍立委多認為將會影響年輕人對民進黨的支持與信任，蔡沐霖則表示，年輕人對於自己愛好的運動員一定是愛護有加，那年輕人的聲音在第一時間政府馬上立即反應，是肯定的；那現在這幾波優秀國手風光回台 ，展現政府對體育選手環境跟待遇的重視，未來可以繼續朝這個方向努力。