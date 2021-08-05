大馬話題焦點是他們！盤點出戰東奧5位天賦極高選手

2020東京奧運會馬來西亞共派出30位選手，分別參賽10個大項的比賽，其中有5位選手的往年經歷非常亮眼，讓觀衆十分期待他們的表現，因此在大馬的社交平臺上成了話題焦點。





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第一位是被譽為大馬羽球一哥李宗偉接班人的李梓嘉，出生運動世家，其姐姐也是國家羽球隊的選手。他曾在全英賽先後擊敗日本世界第一桃田賢鬥、丹麥前世界冠軍艾塞申後奪冠，被譽為大馬新一代羽球一哥。





除了李梓嘉，被稱為「泳壇王子「的沈威勝，一開始學游泳的初衷不為金牌只為強身健體，但卻曾在2017年環地中海游泳賽男子400米自由泳中，以3分49秒48的成績爆冷擊敗奧運金牌得主霍頓，還刷新了自身在新加坡創下的的全國紀錄，成為第二位在這項賽事贏獲金牌的大馬泳將，天賦極高的他更在開幕式上擄獲眾多女孩的心，甚至一度成中國微博熱搜對象。





羽球混雙組合吳柳瑩與陳炳順的搭檔組合最高世界排名第三位。兩人已聯手獲得超過10枚金牌，是馬來西亞當今最為出色的「混雙組合」。兩人在上一屆裡約奧運會中為我國成功奪下混雙銀牌。在國內賽方面，兩人也曾於馬來西亞全國羽毛球大獎賽總決賽贏得一次混雙冠軍。





跳水女健將潘德莉拉曾獲得10面跳水的金牌，是馬來西亞首位奪得跳水世界盃金牌，也是第一位獲得奧運獎牌的女運動員。2021年5月，她出戰跳水世界盃女單人10米臺項目，成功以355.70總分壓倒來自日本與加拿大的選手勇奪冠軍。4日潘德莉拉參賽女子10米跳臺，大馬民眾都在關注。





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