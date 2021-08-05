張家界太晚封城！18公職人員「防疫不力」遭殃

以中國江蘇省南京市祿口機場為爆發點的Delta變種病毒疫情，範圍仍在中國境內不斷擴大，湖南省張家界市在發現多起當地和跨省相關病例後，已宣布封城，禁止居民、遊客離開當地。然而中國有專家認為，張家界政府反應過慢、封城太晚，才導致防控壓力擴散至其他省市，張家界市紀委已決定向18名防疫不力的公職人員問責。

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綜合陸媒報導，遼寧大連7月26日在排查南京相關人群時，驗出3名無症狀感染者，分別於上月中旬由大連飛往張家界，途中在南京祿口機場轉機並停留約2小時，並在時間和空間上有軌跡交集，共同指向22日晚間的魅力湘西劇場；在這之後，四川、江蘇、北京、重慶陸續發現與張家界有關的病例。

有中國專家分析，若Delta病毒是7月22日到了張家界，按照其潛伏3至4天的特性，同月26日已開始在人群間傳播，但當局沒有在第一時間察覺並攔截潛在感染者，導致病毒繼續擴散出去。

張家界市內景區是從7月30日開始關閉並進行全員核酸檢測，隔天(8月1日)起全市封城，社區封閉式管理，不得隨意進出，所有交通工具暫停營運。





張家界市紀委3日通報，當地少數單位和公職人員防疫不例，對疫情防控工作造成不良影響，決定將18名公職人員免職、警告或約談；這些人涉及永安區幹部、人民醫院職員，以及與魅力湘西劇場管理有關的武陵源區文化旅遊廣電體育局。