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颱風盧碧登陸　福建疏散逾2.5萬人

▲颱風盧碧預計今天在中國大陸廣東省汕尾到福建省漳浦沿海登陸。據陸媒報導，截至目前，福建各區已疏散安置2萬5147人，而福州開往深圳、南寧、廣州、上海等方向高鐵動車也停運61車次。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲颱風盧碧預計今天在中國大陸廣東省汕尾到福建省漳浦沿海登陸。據陸媒報導，截至目前，福建各區已疏散安置2萬5147人，而福州開往深圳、南寧、廣州、上海等方向高鐵動車也停運61車次。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-05 12:25:55｜2021-08-05 12:28:45

（中央社台北5日電）颱風盧碧今天在中國大陸廣東省汕尾到福建省漳浦沿海登陸。據陸媒報導，截至目前，福建各區已疏散安置2萬5147人，而福州開往深圳、南寧、廣州、上海等方向高鐵動車也停運61車次。

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根據中央氣象局觀測，颱風盧碧上午8時位於金門西南方約220公里（鵝鑾鼻西北西方約430公里）海面上，以每小時8轉5公里速度逐漸向中國福建、廣東沿岸移動，目前颱風暴風圈已進入台灣海峽，對台灣海峽構成威脅。

中國中央電視新聞App（應用程式）引述福建省防汛抗旱指揮部及福州、廈門、漳州、泉州、平潭綜合實驗區先後提升應急響應（緊急應變）為三級，寧德、莆田、龍巖、南平先後啟動四級應急響應。

報導稱，截至目前，福建各設區市共下派幹部進駐5萬1839人，疏散安置民眾2萬5147人。目前無人員傷亡，未接到災情險情報告。

報導表示，預計颱風中心將以每小時10公里左右的速度向偏北方向移動，於今天上午在福建漳浦到廣東汕尾一帶沿海登陸，登陸後強度有所減弱，逐漸向東北方向移動。

報導也提到，目前在福建沿海的作業漁船153艘已全部撤離回港；漳州、泉州、莆田和平潭沿海養殖漁排上所有人員8113人已全部撤離上岸。

報導也提到，漳州、廈門、泉州、莆田、平潭沿海港口碼頭和濱海景區景點以及離島離岸旅遊活動218處已全部關閉，1001個涉海在建工地和海上施工作業平台全部停工，並停駛沿海客渡運航線88條。

另外，受到颱風影響，截至上午9時，由福建福州開往深圳、南寧、廣州、上海等方向高鐵動車停運61車次。

報導引述統計數據指出，4日凌晨6時至5日凌晨6時累積雨量，福建49個縣的210個鄉鎮超過50毫米，其中14個縣的40個鄉鎮超過100毫米，以寧德市蕉城區石後鄉195.3毫米為最大。最大小時雨量為蕉城區洋中鎮66.5毫米。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1100805

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