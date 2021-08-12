大潤發超狂9折券最高回饋5000元　8月底再送一波！

全國27日起調降為二級警戒，雖然未全然解封，但也讓兩個多月以來的緊繃氣氛稍稍緩解。而為了活絡經濟低氣壓，降級當日便有許多百貨業者恢復疫情前的營業時間挽救業績，中央及地方政府也積極催生各種紓困政策，像是台中8月將推出第3屆台中購物節，以及傳出政院可能將比照去（2020）年研擬振興方案。





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不過，掐指一算，8月「中元普渡」即將到來，面對詭譎的疫情，以及政府尚未定案的消費券，民眾該如何安心完成一年一度的普渡大事呢？對此，台灣知名大型連鎖量販品牌「大潤發」全都提前設想周到了，除了首度推出創新「大潤發幫你拜」直播活動代客普渡，還有CP值爆表的獨家普渡箱，更提前發放兩波9折現金抵用券，攜手全民共度非常時期。





大潤發看準民眾每年都會在中元節採買米、罐頭、泡麵等大量供品，不僅要來迎接好兄弟放暑假，今年更希望祈求疫情趕緊退燒。而為了替民眾在防疫年省荷包，日前宣布發放首波9折現金抵用券。另外，再加碼於8月14日至8月21日發放第二波，使用期限為8月22日至9月15日。只要指定商品單筆消費滿2000元即享9折現金抵用券，最高回饋5000元，買越多越划算。





▲今年大潤發中元普渡祭出兩波9折現金抵用券，還有多元的普渡服務，不僅能買得安心，還能同時做愛心。（圖／NOWnews攝）

就算近來疫情趨緩，大潤發仍是善盡把關之責，避免普渡群聚拉高感染風險，因此將在8月22日，邀請20位藝人和網紅與全台20家大潤發分店粉絲團進行直播，並請法師幫大家做團拜。而業者也會將店內的零錢箱捐贈給安得烈食物銀行妥善分配給有需要的人。今年中元普渡不僅有兩波9折券能減輕採買壓力，還能與大潤發一起透過多元的普渡服務，便利安心之餘，同時將愛心傳遞出去。



