DIY夏日消暑美食派對　孩子超賞臉食譜大公開

專家指出，16％的人會在夏季「情緒中暑」，氣溫超過35℃，比例更會急速上升。居家防疫下，大人居家辦公、小孩遠距上課，大眼瞪小眼容易爆發親子衝突，讓體感溫度直線上升！降火氣就要從食物和互動雙管齊下，人氣KOL與藝人教大家活用家中人手一支的「桂冠沙拉醬」，不僅能做出各式消暑聖品讓孩子吃光光，也能響應最近桂冠的呷冷筍抖抖畫，帶著孩子一起動手做出創意「抖抖畫」，幫料理跟身心消暑降溫，增加更多美好「食」光回憶！





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無火拌拌料理 酸甜滋味讓孩子更開胃





全方位主婦李佩甄簡直是「台灣好媳婦」代表，居家防疫期間不僅增進身材與廚藝，同時想方設法增進與孩子的感情。兒子「小西打」看著勤奮的媽媽日益進步的廚藝也想「參一咖」，但佩甄實在放不下心來讓兒子動刀用火，於是她想出了妙招，靠著免開火的「茄汁玉米拌飯」一解孩子的廚神魂！





「茄汁玉米拌飯」作法簡單，食材需兩人份熟飯、適量的玉米、火腿以及蛋，跟番茄醬，不需要熱炒，將所有材料放在一起讓孩子拌一拌就完成，再請兒子「小西打」用他最愛吃的桂冠沙拉醬淋在上頭裝飾抖抖畫，讓孩子獲得成就感提升學習動力。佩甄叮嚀，「茄汁玉米拌飯」一定要搭配「桂冠凱薩沙拉醬」，這款沙拉醬的濃香起司味、鯷魚鮮味與跟黑胡椒香氣，更能襯托番茄甜味。





此外，強力推薦桂冠另外兩種風味沙拉醬：「桂冠輕沙拉」熱量減低40%，是減肥健身的好幫手 ;「桂冠蜂蜜芥末沙拉醬」帶有蜂蜜香甜，適合搭配炸物是孩子的最愛，在酷夏十分開胃。佩甄表示桂冠沙拉醬從在國外念書一直到現在都是冰箱常備品，用法很多元，不但可以讓料理味道更豐富也可以變化出很多不同菜色，現在更是讓孩子自動把飯吃光光的好幫手！





▲「台灣好媳婦」李佩甄創意料理「茄汁玉米拌飯」簡單食材拌一拌無需開火就很好吃，配上「桂冠凱薩沙拉醬」更添風味。（圖/轉載自李佩甄臉書）

一邊講童話故事 一邊做童趣健康餐盒





料理也能有溫度、有故事！前女團「4 in Love」成員、料理節目《新手媽媽的無限挑戰》主持人張棋惠育兒有術，在夏日對平日就喜愛一同做各式料理與甜點的女兒「阿寶」使出新招，用故事的方式製造情境緩和女兒情緒，為便當增添趣味與回憶。





做法也十分簡單，將白飯加魚鬆、海苔粉捏出了熊寶寶的形狀，再加上各式川燙的蔬菜以及馬鈴薯泥做熊寶寶床鋪的裝飾，並蓋上『阿寶』親自煎的荷包蛋當小熊的棉被即大功告成。





為讓女兒「阿寶」更有參與感，張棋惠拿出廚房料理秘密法寶：「桂冠沙拉醬」，讓「阿寶」用蜂蜜芥末沙拉醬淋在小熊上作裝飾，互動過程讓女兒做得開心也吃的開心。張棋惠強調「桂冠蜂蜜芥末沙拉」使用蜂蜜增加了自然的甜味與芥末搭配在一起，是「阿寶」最愛的桂冠沙拉醬口味，每到夏天，只要有了他就不怕女兒沒胃口。





▲張棋惠「熊寶寶睡飽飽餐盒」超吸睛好玩，女兒「阿寶」用「桂冠沙拉醬」為熊寶寶的床鋪畫上童趣。（圖/轉載自張棋惠臉書）

三道料理打開夏日的胃 營養均衡爸媽好安心





人氣KOL「Mom & Dad」在夏天也會遇到孩子與家人胃口受影響的情況。Mom分享到，每到夏天自己就想吃「涼拌竹筍」開胃，但總是覺得沙拉醬熱量太過罪惡而擔心，正當對抗著食慾天人交戰時，發現桂冠推出了一款熱量降低了40%的「桂冠輕沙拉」。簡單切好涼筍，淋上輕沙拉醬就能享受到美味不減又降低熱量的消暑美食。





讓孩子乖乖吃飯的秘方則是甜甜的滋味，「營養爆蛋饅頭」，用健康五穀雜糧饅頭，於正中央切出四方開口打入蛋，將饅頭放入氣炸鍋就可以快速搞定。起鍋時在饅頭上加入些許「桂冠蜂蜜芥末沙拉」就相當好吃，孩子也都超賞臉吃光光。Mom女兒還相當有創意地用兩顆饅頭排出了眼睛，並使用番茄當腮紅、沙拉醬畫嘴巴與頭髮，用自己的方式為料理盡一份力提升成就感。





最後「醃製雞胸肉」則是為Dad量身定制的料理，運用「桂冠凱薩沙拉醬」裡的醋來軟化肉質，起司、鯷魚除增添雞胸肉風味外，油脂還能補足乾澀口感，清爽風味讓Dad讚不絕口。Mom & Dad表示桂冠沙拉醬真的料理神隊友，讓料理更多元也很好搭配！





▲人氣KOL Mom & Dad一口氣用三種「桂冠沙拉醬」做出三道料理，健康營養符合全家人的需求。（圖/轉載自Mom & Dad臉書）

三位人氣KOL與藝人透過「桂冠沙拉醬」製作創意料理，不僅開胃、營養滿分，並與孩子互相合作畫出消暑料理「抖抖畫」，藉此讓彼此的感情升溫，為家人做身心靈的涼敷，讓酷夏情緒不中暑、胃口不發炎！夏天消暑必備「桂冠沙拉醬」除了可涼拌與當淋醬外，還可用來醃、炒、烤、炸，不但是讓料理變得更多元的神隊友，也是親子同樂的好幫手，快與孩子一起動手做夏日消暑美食，增加美好「食」光回憶吧！





