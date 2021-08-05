東奧台灣隊奪牌數創新高　蘇貞昌：鼓勵企業投入體育發展

行政院今（5）日召開院會，教育部於會中針對「東京奧運菁英選手培訓政策與績效」進行報告。行政院長蘇貞昌聽取簡報後裁示指出，此次奧運我國奪牌數已創新高，大家在電視機前觀賽，如同過去金龍少棒隊出征威廉波特，這是團結台灣的共同記憶。未來政府會持續投入，也非常感教育部、國人、選手、教練、培訓、行政後勤人員，希望國人都得到鼓勵。

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教育部體育署報告指出，為有效提升我國體育環境，教育部體育署法定預算自2016年80億，至今年已調升至134億元，其中，運動發展基金挹注選手培訓，也自2016年16億元至今年倍增達33億元。編列於國訓中心預算更是由2016年5.4億元成長至今年14.7億元，預算倍數提升，大幅優化訓練環境、選手培訓、訓練團隊及支援系統，提供國家代表隊人力、賽事、器材、醫療、運科等全面支援。

體育署也表示，國訓中心並自2018雅加達亞運結束後啟動「黃金計畫」，自東京奧運國家代表隊內遴選11個運動種類38位選手，依選手需求打造客製化個人專案訓練規劃，38位選手均取得東京奧運資格，其中，計有12位選手獲得2金4銀2銅的好成績。

體育署表示，自2018年啟動的備戰奧運黃金計畫，針對2020東京奧運逐年編列新台幣3億元經費，投入共計12億元，此外，並提早部署同時啟動2024巴黎奧運備戰，亦逐年投入新台幣3億元經費，預計7年將投入21億元培訓資源。黃金計畫除依選手需求提供專屬團隊支援、國內外參賽規劃與移地訓練、專屬訓練器材支援外，並配合運動科學支援，有效輔助訓練。

蘇貞昌則表示，台灣代表團參加東京奧運，除了奪牌數大幅成長，更難能可貴的是，比如在8月1日晚上，全台每3個人就有1個人在電視機前看東奧賽事，總共775萬人為選手李智凱、戴資穎加油，就像以前大家看金龍少棒隊出征威廉波特城一樣，這是團結台灣的共同記憶。

蘇貞昌說，為了站上東奧舞台，大家要面對練習時的孤寂，並付出常人無法想像的努力，像桌球選手林昀儒，每天要練上萬顆球，在比賽當天才可以放假；郭婞淳要默默面對一塊塊重得不得了、又不會講話的舉重槓片，除了選手自身努力，政府也要從政策、法律方面多管齊下，發揮最大效益。

蘇貞昌也提到，還有很多社會資源默默支撐選手，例如此次15位奪牌選手中，有7位獲得公股國營事業支持照顧，未來政府會鼓勵更多企業投入資源。他表示，台灣舉全國之力今天才有這樣亮麗成績，可以很自信在國際奧會揚眉吐氣，希望國人都得到鼓勵，知道我們努力就會出人頭地。