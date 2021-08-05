批邱于軒不實爆料疫情消息　「高雄正能量」議場外抗議

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高雄市議員參選人、「高雄正能量」成員鄧巧佩、林志誠、黃雍琇及李庭慧不滿邱于軒不實爆料高市府暫緩醫事人員第二劑疫苗施打，又利用職權點名防疫官員列席議會，今日是邱于軒質詢，遂在共同在議會外召開記者會表達抗議，批邱不但把議員職務當得像網路鄉民，甚至要求前線作戰官員到議會陪她作秀，應向高雄市民道歉。
旗美東九區議員參選人李庭慧指出，現在國人無不全力配合政府防疫政策，以期早日挺過疫情，沒想到卻有國民黨議員扯後腿，甚至在被市府駁斥為不實訊息後，還揚言要對市府提告，認為邱身為民意代表，應了解自己的查證義務遠遠大於一般網路鄉民，不該淪為不實訊息的散播者甚至製造者，籲請市府儘速依法查辦，以正視聽。
對於邱于軒點名疾管處長何惠彬列席備詢，前鎮、小港區議員參選人黃雍琇表示，大家常說防疫如同打仗，那麼疾管處長就是市府在這場防疫戰爭中的前線指揮官，從確診數、疫調、接觸者匡列到疫苗接種規劃，都必須即時坐鎮、隨機應變，邱仍然要求何處長到議會備詢，倘若因此延誤市府團隊的防疫工作，後果恐非邱個人或國民黨所能承擔。
具護理師背景的前新苓選區議員參選人鄧巧佩則提到，據她詢問周遭醫護朋友，目前確實都按照第一劑施打後間隔10到12週的排程來安排第二劑接種，也有許多在專責病房、負壓隔離病房服務的醫護朋友已打完第二劑疫苗，實在不知道邱的說法從何而來，建議邱謹慎查證後再發言，否則不但誤導市民，對辛苦的衛生局人員來說也不公平。
大岡山地區議員參選人林志誠則說，邱于軒的爭議言行並非僅此一樁，包括營養午餐食材標案，還在談話性節目上攻擊尚未完工的海音中心「像墓地」，甚至稱高雄人進去「最多只是借廁所」，如今又在防疫關鍵時期抹黑市府防疫工作，凸顯她並非一個合格的民意代表，相信市民朋友自有公評。
繼日前遭到民進黨有意參選左楠區議員的黃偵琳告發違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例」散布不實訊息後，今再遇到抗議，對此邱于軒則強調，她也參選過，能體會參選人面對選舉的壓力，但仍希望更多人了解到第一線醫護與百姓們的壓力。