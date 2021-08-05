郭台銘親赴歐洲催BNT出貨 陳時中：困難工作祝馬到成功
鴻海集團創辦人郭台銘4日晚間在臉書發文，表示自己正在捷克首都布拉格，自費施打輝瑞BNT疫苗，更在hashtag寫著「催貨進行式」，代表他正準備赴德催促採購的BNT疫苗。對此，中央流行疫情指揮中指揮官陳時中今（5）日則表示「這是非常困難的工作，祝馬到成功。」
記者顏真真/台北報導
2021-08-05 14:37:59｜2021-08-05 14:57:24
郭台銘發文表示在歐洲同事的安排下，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個Shopping Mall，體驗了非常棒的施打體驗！這個Shopping Mall的施打點，佈置的氛圍活潑有朝氣，迎面就是熱情招呼的幾位女士，歡迎民眾踴躍施打疫苗，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沈重的氣氛，服務品質的確讓每一位接種者的身心都得到放鬆。
郭台銘選擇Pfizer-BNT，他說這裡需要收費，但費用大概35美元，不算不合理，更何況是提供了極好的注射體驗！過程約20分鐘，在Shopping Mall裡，休息30分鐘即可離開、結束後發一張歐盟通用的証明、應該效用可以通行世界！透過商業手段進行，有機會改善消費者體驗。
他也談到，在台灣，疫苗施打仍然完全依靠醫療體系，相關醫療院所的壓力也很大，只用醫生看病人的角度來看待疫苗接種、也讓人們感到心情很沈重！台灣目前疫苗到貨量仍然不足，談體驗或許有人會說想太多，但還是能借鏡捷克的施打經驗，給我們更多思考，將來能讓台灣疫苗接種更人性化，更親善，體驗更好。
陳時中表示，郭董對這次購買給國家的BNT疫苗持續關心及努力，他這次到歐洲確實打算跟相關人員見面，看有沒有促成機會，但他認為「這是非常困難的工作，祝馬到成功」。
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