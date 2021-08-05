東奧英雄遊行有譜　政院將促成「麟洋」代言金牌台啤

東京奧運我國選手表現精彩，目前已獲得11面獎牌創下歷屆新高紀錄，國人也為之振奮，不少人更期待循2017年世大運等例，替凱旋歸國的選手舉辦英雄遊行。教育部次長林騰蛟今（5）日於行政院會後記者會中談及此事表示，目前確有初步構想，但依定要符合防疫相關規定，時間也還不明確。

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林騰蛟表示，因為疫情關係，很多國人沒有辦法到東京為國手加油，但透過轉播仍看到許多選手優異表現，熱血精神更讓人感佩。此次獲得有史以來最優秀成績，針對所有選手返國後是否有遊行規劃，目前教育部有初步構想，但還在研議規劃當中，後續會配合疫情發展狀況做評估，如有辦理會配合防疫相關規劃擬訂計畫，送交指揮中心核處，時程部分尚未確定。

另羽球國手王齊麟在東京奧運中與搭檔李洋表現精彩、勇奪金牌。現傳出王有意代言金牌啤酒，台酒也有意促成「金牌配金牌」合作，但由於麟洋屬國營事業土地銀行員工，代言恐因現行法規受阻。行政院發言人羅秉成今日對此表示，有這樣的心願，政府也樂觀其成，土銀與台啤這兩家公營事業都是財政部所屬，會協調促成此事。

至於體育署長張少熙請辭一事，羅秉成強調，商務艙事件確有缺失，張少熙負責故請辭，而東奧我國代表團表現亮麗，也破很多紀錄，行政院長蘇貞昌指示，張辭職一事等東奧結束後，由教育部做檢討再議。