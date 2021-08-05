出國要打疫苗證明怎辦？有3種方式　可用黃卡申請黃皮書

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而截至目前為止，累計接種860萬7387人次，AZ接種556萬8768 人次，Moderna接種303萬8619人次，新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率34.78%，劑次人口比36.65（劑/每百人）。
至於各國陸續推出疫苗護照，現在接種疫苗的人也相對多了，出國的人也需要相關證明，對此，指揮中心建議民眾先行確認前往國家，或就讀學校、工作及參與活動等的相關規定，可採三方式取得證明文件，包括一、由新冠疫接種院所開立的「COVIID-19疫苗接種紀錄卡」，填列完整西元年、護照號碼及同護照之英文姓名。二、由接種院所開立的英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄）。三、前往國內32家旅遊醫學合約醫院（簡稱旅醫門診），將COVID-19疫苗接種紀錄登載於國際預防接種證明書，即所謂的黃皮書。
陳時中進一步說明，其實，原來接種證明的黃卡，上面就有中英文對照，因此這沒問題，但有些國家去的地方，可能需要更清楚的接種證明，可能就在原醫院申請發這樣的證明。
目前「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已為中英對照版本，且詳細記錄接種者資料、疫苗劑次及廠牌等資訊，但如果因紀錄格式必須調整，可洽原接種單位申請，亦可持身份證明文件及原接種紀錄卡逕洽鄰近的衛生所（台北市為健康服務中心）協助開立。
另一個比較平常的方式，就是用黃皮書。陳時中說以前大家出國時會申請黃皮書，已經有黃皮書的人，就到相關旅遊醫院，沒有的就可申請黃皮書，可攜帶健保卡、護照（或影本）及黃卡前往旅醫門診掛號，由醫師查詢我國「全國性預防接種資訊管理系統（VACC）」紀錄及確認後開立，若非於國內接種疫苗者，不列入黃皮書登載。
不過，陳時中也提到，黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證（未持有黃皮書者）為新臺幣200元；加簽（已持有黃皮書者）為新臺幣150元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。
所謂「黃皮書」，即國際預防接種證明書（International Certificate of Vaccination or Prophylaxis）」，是一種受世界認可的預防接種證明書，由各國的衛生機關依照世界衛生組織（WHO）的規定及證明書格式所核發，又稱為黃皮書（Yellow Book）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。