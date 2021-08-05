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出國要打疫苗證明怎辦？有3種方式　可用黃卡申請黃皮書

▲出國如何證明已接種過新冠肺炎疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，除黃卡，也可用黃卡申請黃皮書。（圖／NOWnews資料照片）
▲出國如何證明已接種過新冠肺炎疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，除黃卡，也可用黃卡申請黃皮書。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-08-05 15:26:03｜2021-08-05 15:36:23

台灣的新冠肺炎疫苗涵蓋率突破3成，而世界各國也陸續推出疫苗護照，外界也關心台灣是否也會跟進？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示原本黃卡接種證明上就有中英文對照，以前大家出國也會申請黃皮書，已有黃皮書可到加簽，沒有的可以拿黃卡及相關身份證明去開立黃皮書。

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根據指揮中心統計，我國新冠肺炎公費疫苗接種迄今已逾800萬人次，昨日有9萬7342人接種，其中施打AZ有8萬7127人次（第1劑接種7萬7289人次，第2劑接種9838人次），Moderna接種1萬0215人次（第1劑接種2985人次，第2劑接種7230人次）。

而截至目前為止，累計接種860萬7387人次，AZ接種556萬8768 人次，Moderna接種303萬8619人次，新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率34.78%，劑次人口比36.65（劑/每百人）。

至於各國陸續推出疫苗護照，現在接種疫苗的人也相對多了，出國的人也需要相關證明，對此，指揮中心建議民眾先行確認前往國家，或就讀學校、工作及參與活動等的相關規定，可採三方式取得證明文件，包括一、由新冠疫接種院所開立的「COVIID-19疫苗接種紀錄卡」，填列完整西元年、護照號碼及同護照之英文姓名。二、由接種院所開立的英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄）。三、前往國內32家旅遊醫學合約醫院（簡稱旅醫門診），將COVID-19疫苗接種紀錄登載於國際預防接種證明書，即所謂的黃皮書。

陳時中進一步說明，其實，原來接種證明的黃卡，上面就有中英文對照，因此這沒問題，但有些國家去的地方，可能需要更清楚的接種證明，可能就在原醫院申請發這樣的證明。

目前「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已為中英對照版本，且詳細記錄接種者資料、疫苗劑次及廠牌等資訊，但如果因紀錄格式必須調整，可洽原接種單位申請，亦可持身份證明文件及原接種紀錄卡逕洽鄰近的衛生所（台北市為健康服務中心）協助開立。

▲民眾在接種新冠肺炎疫苗後，會取得「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，即所謂的「黃卡」。（圖／指揮中心提供）
▲民眾在接種新冠肺炎疫苗後，會取得「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，即所謂的「黃卡」。（圖／指揮中心提供）
另一個比較平常的方式，就是用黃皮書。陳時中說以前大家出國時會申請黃皮書，已經有黃皮書的人，就到相關旅遊醫院，沒有的就可申請黃皮書，可攜帶健保卡、護照（或影本）及黃卡前往旅醫門診掛號，由醫師查詢我國「全國性預防接種資訊管理系統（VACC）」紀錄及確認後開立，若非於國內接種疫苗者，不列入黃皮書登載。

不過，陳時中也提到，黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證（未持有黃皮書者）為新臺幣200元；加簽（已持有黃皮書者）為新臺幣150元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。

▲以前大家出國時會申請「黃皮書」，就是國際預防接種證明書。（圖／指揮中心提供）
▲以前大家出國時會申請「黃皮書」，就是國際預防接種證明書。（圖／指揮中心提供）
所謂「黃皮書」，即國際預防接種證明書（International Certificate of Vaccination or Prophylaxis）」，是一種受世界認可的預防接種證明書，由各國的衛生機關依照世界衛生組織（WHO）的規定及證明書格式所核發，又稱為黃皮書（Yellow Book）。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至8月5日確診14420例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至8月5日確診14420例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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