邱于軒二度要何惠彬備詢 wecare高雄：淘汰妨礙防疫議員
「誰能阻止跟淘汰這種妨礙防疫的議員！」高雄市議會今(5)日進行總質詢，國民黨市議員邱于軒上午鎖定疫情、疫苗為主題並要求衛生局疾管處長何惠彬備詢。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-05 15:32:19
對此，wecare高雄表示，把在防疫第一線的疾管處長叫來議會，今天十點，又再叫來議會備詢！防疫一線同仁沒日沒夜連續防疫兩年多，近三個月每天無法回家，最後要被叫來議會罵。
邱于軒日前發文指出，接到高市醫護人員陳情，高市府為衝刺覆蓋率，要第一線醫事人員暫緩第2劑疫苗施打！要他們「上戰場但頭盔戴一半」！她拜託衛生局高抬貴手！別讓醫事人員擔心受怕。
對此wecare高雄也指出，邱于軒大議員，昨天為了自己創造的假消息，一登板總是驚人，wecare高雄也祈禱，願天佑高雄！一切平安！
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