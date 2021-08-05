全國1186萬人完成疫苗意願登記　其中願打高端者達98萬人

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至於各疫苗登記狀況，指揮中心統計，僅登記AZ為87萬1056人，佔比7.34％；同時登記AZ、Moderna達615萬3456人，佔比51.86％；同時登記AZ、Moderna、高端達65萬7118人，佔比5.54％；同時登記AZ、高端達3萬4220人，佔比0.29％；僅登記Moderna為385萬8921人，佔比32.52％；同時登記Moderna、高端達11萬7169人，佔比0.99％；僅登記高端為17萬3356人，佔比1.46％；另外，已打二劑新登記者為76人、佔比0.00％（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）。
統計顯示，意願登記高端疫苗總計達98萬1863人，27日14時以後新增60萬241人登記；另外，施打第1、2劑登記狀況，意願登記打第1劑為670萬3873人，意願登記打第2劑達507萬6904人，其中已打2劑有8萬4595人。
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