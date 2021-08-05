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全國1186萬人完成疫苗意願登記　其中願打高端者達98萬人

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-05 18:32:56

中央流行疫情指揮中心指出，截至今（5）日17時為止，全國意願登記完成總人數達1186萬5372人；其中，意願登記高端疫苗者，總計已達98萬1863人。

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指揮中心指出，本輪預約接種從今日10時至7日12時為止，截至今17時為止，預約接種符合預約資格共51萬5623人，目前預約人數達37萬3028人，佔符合預約資格人數72.35％；另外，截至今17時為止，全國意願登記完成總人數達1186萬5372人。

至於各疫苗登記狀況，指揮中心統計，僅登記AZ為87萬1056人，佔比7.34％；同時登記AZ、Moderna達615萬3456人，佔比51.86％；同時登記AZ、Moderna、高端達65萬7118人，佔比5.54％；同時登記AZ、高端達3萬4220人，佔比0.29％；僅登記Moderna為385萬8921人，佔比32.52％；同時登記Moderna、高端達11萬7169人，佔比0.99％；僅登記高端為17萬3356人，佔比1.46％；另外，已打二劑新登記者為76人、佔比0.00％（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）。

統計顯示，意願登記高端疫苗總計達98萬1863人，27日14時以後新增60萬241人登記；另外，施打第1、2劑登記狀況，意願登記打第1劑為670萬3873人，意願登記打第2劑達507萬6904人，其中已打2劑有8萬4595人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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