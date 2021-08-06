國內6例疫苗突破性感染 陳時中：仍在低水位需持續觀察
針對國內傳出6例接種疫苗後仍染疫的「突破性案例」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）表示，目前案例較少，且觀察期也較短，因此還需密切觀察。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-06 14:49:22
陳時中表示，國內所謂6例突破性案例，事實上還算很少，還是在低水位，背景值較低，且感染日期距離施打疫苗的日期較短，觀察期較短，因此在統計上很難看出差異性，但也必須要提醒；第二是台灣疫情情況仍在低水平，用這樣數字跟國外數字相比，當然相對較低，現在整體數字約0.002％，但隨著時間拉長，這個數字也有可能陸續增加。
另外，對於中國陸續出現疫情，陳時中說，從報告數字來看，目前中國的疫情屬於相當低度的傳染，因為中國有14億人口，現在約60至90例確診仍是比例相對低的。
陳時中指出，中國採用強度管制避免擴散，這還需要進一步觀察，畢竟現在報告出來的數字都是零星案例，但是從管制措施來看，已達到社區感染的強度，因此後續值得觀察。
至於中國疫情對世界的影響，陳時中認為，中方目前邊境還沒有完全開放，所以對全球影響評估較少；但台灣與中國有許多台商往來，所以我方仍要警覺並密切注意。
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