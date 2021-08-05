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柯P質疑高端倫理自嘲「提問不健康」　陳時中：是有一點

▲全國縣市於6月15日起，統一為各年齡層民眾施打COVID-19疫苗。圖為示意圖，並非高端疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市於6月15日起，統一為各年齡層民眾施打COVID-19疫苗。圖為示意圖，並非高端疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-05 15:11:13｜2021-08-05 15:29:29

台北市長柯文哲昨（4）日於臉書質疑高端疫苗問題「違反醫學倫理與常識」，並以指揮中心指揮官陳時中昨日於記者會上的話反酸，「這個問法會不會不健康？」對此，陳時中今回應時，脫口而出「是有一點」，但隨後又致歉稱「我應該把修養好一點，大家都很健康」。

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針對高端疫苗問題，柯文哲昨日在臉書表示，「這是一個很難回答的題目，因為它實在違反醫學倫理與常識」，非臨床試驗還沒做完，就開始臨床試驗，還沒解盲，政府就先簽採購合約；六月只完成臨床二期部分解盲，7月18日就有了 EUA（緊急使用授權），完全的臨床二期解盲還在幾個月後，至於臨床三期，還不知到底要不要做，然後就火速納入公衛施打疫苗計畫，幾天後，高端的檢驗封緘作業就完成了。

柯文哲認為，「如果我們是因為沒有疫苗才適用EUA，我要問：為什麼臺灣會淪落到沒有疫苗可打？是誰讓臺灣人沒得選擇？」隨後並hashtag「這個問法會不會不健康」、「絕對與公眾利益有關」等標籤，以陳時中昨日在回答高端問題時所說的話，回酸回去。

對此，陳時中今於指揮中心記者會上回應，「他這樣問法會不會不太健康？是有一點啦！」其實情況大家都知道，中央政府也很努力在買疫苗，到貨數量也是根據進貨時程來安排施打，但中央的痛苦與地方一樣，中央無法掌控國外接下來要給多少的量，只能趕快打完現有的量。

陳時中說，前兩日他就有報告，現在是民眾預約完後，隔天就馬上施打，這樣就能比較了解預約數目，再分批配發疫苗下去；但地方政府可能會覺得這樣對疫苗配發很沒有信心，為了避免中央與地方有見解不同，未來可能在民眾預約完成後，隔2日再來施打，這樣就能把地方預約的劑次可以算得很清楚，就可以照著這樣的量，一次性配發疫苗下去，免得地方會有諸多誤會。

陳時中稱，「大家遇到的困難都是一樣的，所以大家還是要一起來努力」；至於高端疫苗的EUA，是很多專家討論出來的結果，他也不是疫苗專家，當然是尊重行政體系下的專家意見。

在今日指揮中心記者會即將結束後，陳時中再度回頭回應「健康不健康」問題。他致歉說，「我應該把修養好一點，大家都很健康啦！」

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至8鳥5日確診14420例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至8月5日確診14420例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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