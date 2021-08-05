柯P質疑高端倫理自嘲「提問不健康」　陳時中：是有一點

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柯文哲認為，「如果我們是因為沒有疫苗才適用EUA，我要問：為什麼臺灣會淪落到沒有疫苗可打？是誰讓臺灣人沒得選擇？」隨後並hashtag「這個問法會不會不健康」、「絕對與公眾利益有關」等標籤，以陳時中昨日在回答高端問題時所說的話，回酸回去。
對此，陳時中今於指揮中心記者會上回應，「他這樣問法會不會不太健康？是有一點啦！」其實情況大家都知道，中央政府也很努力在買疫苗，到貨數量也是根據進貨時程來安排施打，但中央的痛苦與地方一樣，中央無法掌控國外接下來要給多少的量，只能趕快打完現有的量。
陳時中說，前兩日他就有報告，現在是民眾預約完後，隔天就馬上施打，這樣就能比較了解預約數目，再分批配發疫苗下去；但地方政府可能會覺得這樣對疫苗配發很沒有信心，為了避免中央與地方有見解不同，未來可能在民眾預約完成後，隔2日再來施打，這樣就能把地方預約的劑次可以算得很清楚，就可以照著這樣的量，一次性配發疫苗下去，免得地方會有諸多誤會。
陳時中稱，「大家遇到的困難都是一樣的，所以大家還是要一起來努力」；至於高端疫苗的EUA，是很多專家討論出來的結果，他也不是疫苗專家，當然是尊重行政體系下的專家意見。
在今日指揮中心記者會即將結束後，陳時中再度回頭回應「健康不健康」問題。他致歉說，「我應該把修養好一點，大家都很健康啦！」
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