接見澳洲新任駐台代表　賴清德：盼就區域安全、經貿合作

賴清德副總統今（5）日上午接見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield），期盼未來台澳持續在印太區域安全穩定及經貿發展等方面密切合作，讓兩國邦誼更加穩固、人民感情更加深厚。

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賴清德致詞時首先恭喜澳洲在東京奧運獲得好成績，也歡迎露珍怡於今年2月1日來台履新。他提到，露珍怡在疫情期間特別帶了許多澳洲的小禮物送給衛福部、亞東紀念醫院及臺北醫學大學附設醫院等，為第一線防疫人員加油打氣，他感謝露珍怡對台灣的關心。

賴清德說，疫情不分國界、種族及貧富貴賤，對每一個人健康都產生威脅，而防疫工作最重要的就是團結合作。在台灣，中央與地方政府、政府與民間合作，在國際上也與其他國家合作，去年台灣捐贈了許多口罩給其他國家，大家不分國界、團結一致，共同面對COVID-19疫情。他也特別感謝澳洲衛生部長Greg Hunt在國際上為台灣發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），這對全球的防疫工作是正面的。他衷心期盼未來在露代表的努力下，台澳兩國的合作能夠愈來愈緊密。

賴清德表示，台灣與澳洲是印太區域的夥伴，澳洲在印太戰略中，扮演積極正面的角色，台灣也站在第一線，共同追求民主的價值，以及維持印太區域的和平及發展。

談及雙邊關係，賴清德表示，台澳兩國經貿關係密切、也具高度互補性，去年雙邊貿易總值達147億澳元，台灣是澳洲第6大出口市場及第14大貿易夥伴，澳洲也是台灣第11大貿易夥伴。台灣需要澳洲的能源跟礦產，而澳洲對氫能源的研究也備受世界矚目肯定，在2050年碳中和目標之下，未來氫能源會扮演非常重要的角色；因此，他很高興兩國續簽「臺澳能礦領域合作瞭解備忘錄」。他期盼未來台澳兩國在印太區域安全穩定，以及經貿發展等方面持續相互合作。

賴清德也說，相信以露珍怡的外交經驗及對台灣的關心，一定可以在過去的基礎上，讓台澳兩國邦誼更加穩固、人民感情更加深厚。