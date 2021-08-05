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「美女氣象播報員」考試不通過　主播夢破碎

▲金惠恩曾是氣象播報員，無緣當主播靠著《悲劇》圓夢。（圖／金惠恩IG、tvN）
▲金惠恩曾是氣象播報員，無緣當主播靠著《悲劇》圓夢。（圖／金惠恩IG、tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-05 14:20:55

改編自日本小說《一的悲劇》的韓劇《The Road：1的悲劇》，找來池珍熙、尹世雅、金惠恩主演。被譽為「凍齡女神」的金惠恩是以氣象播報員出道，她這次劇中飾演深夜時段的主播，透露小時候的夢想是當主播，大學畢業後常去電視台參加考試，但最後沒能成為主播，因此演出本劇也算是實現自己的夢想。 

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▲尹世雅（左起）、池珍熙、金惠恩為主要演員。（圖／friDay影音、愛奇藝國際站）
▲尹世雅（左起）、池珍熙、金惠恩為主要演員。（圖／friDay影音、愛奇藝國際站）
池珍熙透露看完《悲劇》劇本後非常高興，以為飾演的主播只要坐在室內夏天吹冷氣、冬天吹暖氣看讀稿機就好，心想「我可以輕鬆拍戲了」，結果開拍後才發現完全被騙，實際播報的戲份還不到十分之一，大多時間都在室外跑來跑去不說，甚至還得淋雨、受傷，幽默表示「上當受騙」。 

尹世雅劇中飾演池珍熙的妻子，這也是兩人繼2010年的電影《平行理論》後，相隔11年再次扮演夫妻。尹世雅透露以前覺得池珍熙是個帥氣但又有點距離感的前輩，如今上了年紀再聚首，感覺他與過往不同，是個不論男女老少都能當好朋友的親切男人。 

金惠恩透露原本要回濟州島生活一個月，但製作公司卻跑去濟州島和她一起吃飯，聊了各式各樣的話題，讓她動了要一起合作的念頭，沒想到回首爾看到劇本，才發現自己把角色想得太簡單，一度有點後悔，不過基於自己非常喜歡這部作品，且要負起責任實踐諾言，所以參與本劇，並在拍攝過程中找到了逐漸克服自我侷限的契機。 

《The Road：1的悲劇》劇情以藏有祕密的國民主播白秀賢（池珍熙 飾），與大企業千金妻子徐恩秀（尹世雅 飾）為主軸，描述夫妻倆在兒子遭綁架後，進而追溯出兩個家庭間與上流社會牽涉的內幕真相，是一齣人物關係錯綜複雜的懸疑推理搜查劇。該劇8月5日起每週四、五於friDay影音、愛奇藝國際站更新播出。

▲池珍熙（右）、尹世雅二度合作。（圖／friDay影音、愛奇藝國際站）
▲池珍熙（右）、尹世雅二度合作。（圖／friDay影音、愛奇藝國際站）
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