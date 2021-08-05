結婚10年曝性慾衰退！女星洩祕辛　「是老公的問題」

「財富女神」王宥忻日前暈眩症發作，驚覺健康的重要性，下定決心聘請私人健身教練，週一到週五按表操課4小時，歷經三週收到成果，練出完美川字肌。她還自爆，看著老公走樣的身材，竟然讓她性慾消退。

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王宥忻提到，結婚10年以上的夫妻如果沒有運動習慣、保持節制的飲食往往都會跑出小肚子，老公開始跟著自己健身之後發現一起運動讓感情更好，「之前老公翁總自己覺得肚子有點大，讓我性慾衰退，看到我體態越來越好看，不僅變瘦變結實身材變好，讓老公倍感幸福。」

▲▼王宥忻自爆性慾減退的內幕。（圖／固力狗娛樂提供）

日前王宥忻和老公已經完成第一劑AZ疫苗的施打，王宥忻說：「一早起床看到翁總滿頭貼滿撒隆巴斯，說頭痛睡不著覺，一整晚沒睡還有點發燒感冒，自己則是感覺手臂有點痠，身體發冷穿厚衣服禦寒，大致沒什麼症狀，還是要提醒大家遵守政府防疫規定，透過運動飲食提高免疫力才是根本。」