中市海線重要古蹟　蔡其昌爭取2億預算修復

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文化局副局長曾能汀說，目前古蹟修復的調查研究以及規劃設計已經完成，清水黃家古宅第一期修復總預算7000萬元（中央3850萬、地方3150萬），第二期預算約4500萬元今文化部允諾將全力支持。
另大甲梁家古宅核定總經費1.4億元（中央8400萬、地方4900萬），修復部分主要針對古蹟的建築本體，預計在明年第一季辦理發包，時程為三年預計於113年年底完成。市府也會盡力爭取與中央配合，將反應在修正計畫上，或於明年度再申請另一個計畫。
大甲梁家宗親會代表、台灣比菲多董事長梁家銘提到，感謝蔡其昌副院長及地方議員大力相助，今的會勘整合業主以及政府之間的溝通，讓古宅獲得更多的改善及保存。梁氏宗親會很早就成立了，到我們這輩年紀大了必須要有一個傳承的機制，若沒有做好會造成一個文化的中斷，辜負所有幫助的美意，所以古蹟的修繕刻不容緩，讓大家對台灣的古蹟修復非常有信心。
清水黃家瀞園總面積三千餘坪，主體建築約佔五百餘坪，建築完成於日治時期昭和4年（西元1929），102年由台中市政府劃定為市定古蹟。創建者黃汝舟日治時期曾任三塊厝庄長、四塊厝區長，其子經營米穀生意，因喜於三峽民權街之建築，而鳩工興建大屋，建築為二進雙護龍格局，前庭極為寬廣，並有半月池。整體建物兼有台灣、日本、西洋等建築風格，可為當時外來文化影響的顯著表徵。
大甲梁家瑞蓮堂是一座二進多護龍的四合院建築，全區佔地約1476坪，為日治時期大甲地區三大民宅之一，於大正三年（西元1914）完工，105年由台中市政府劃定為市定古蹟。