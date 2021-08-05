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中市海線重要古蹟　蔡其昌爭取2億預算修復

▲中市海線古蹟「清水黃家古宅瀞園」及「大甲梁家古宅瑞蓮堂」，立法院副院長蔡其昌邀集相關單位會勘主體修復作業(圖／蔡其昌服務處提供2021.8.5)
▲中市海線古蹟「清水黃家古宅瀞園」及「大甲梁家古宅瑞蓮堂」，立法院副院長蔡其昌邀集相關單位會勘主體修復作業(圖／蔡其昌服務處提供2021.8.5)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-05 15:08:32

中市海線重要古蹟「清水黃家古宅瀞園」及「大甲梁家古宅瑞蓮堂」，進行主體修復作業，立法院副院長蔡其昌今(5)日邀集文化部次長蕭宗煌、台中市文化局副局長曾能汀及台市議員王立任、楊典忠、施志昌等人進行會勘，核定補助總經費2億辦理二座古蹟修復作業，讓歷史遺跡能與當代結合，年輕人對地方歷史發展更有共感。

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蔡其昌表示，清水黃家及大甲梁家古宅都是海線非常重要的古蹟，這些年我們一直在協助爭取經費進行保存，目前清水黃宅的一期3500萬的修繕計畫已完成，今再爭取到二期經費4500萬，繼續進行古蹟修復作業；大甲梁宅破損較嚴重，將挹注1.4億預算分三期來補助。這是清水及大甲人的記憶，也是台灣人的記憶，只有將這些歷史保存下來才能成就一座偉大的城市。

文化局副局長曾能汀說，目前古蹟修復的調查研究以及規劃設計已經完成，清水黃家古宅第一期修復總預算7000萬元（中央3850萬、地方3150萬），第二期預算約4500萬元今文化部允諾將全力支持。

另大甲梁家古宅核定總經費1.4億元（中央8400萬、地方4900萬），修復部分主要針對古蹟的建築本體，預計在明年第一季辦理發包，時程為三年預計於113年年底完成。市府也會盡力爭取與中央配合，將反應在修正計畫上，或於明年度再申請另一個計畫。

大甲梁家宗親會代表、台灣比菲多董事長梁家銘提到，感謝蔡其昌副院長及地方議員大力相助，今的會勘整合業主以及政府之間的溝通，讓古宅獲得更多的改善及保存。梁氏宗親會很早就成立了，到我們這輩年紀大了必須要有一個傳承的機制，若沒有做好會造成一個文化的中斷，辜負所有幫助的美意，所以古蹟的修繕刻不容緩，讓大家對台灣的古蹟修復非常有信心。

清水黃家瀞園總面積三千餘坪，主體建築約佔五百餘坪，建築完成於日治時期昭和4年（西元1929），102年由台中市政府劃定為市定古蹟。創建者黃汝舟日治時期曾任三塊厝庄長、四塊厝區長，其子經營米穀生意，因喜於三峽民權街之建築，而鳩工興建大屋，建築為二進雙護龍格局，前庭極為寬廣，並有半月池。整體建物兼有台灣、日本、西洋等建築風格，可為當時外來文化影響的顯著表徵。

大甲梁家瑞蓮堂是一座二進多護龍的四合院建築，全區佔地約1476坪，為日治時期大甲地區三大民宅之一，於大正三年（西元1914）完工，105年由台中市政府劃定為市定古蹟。

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