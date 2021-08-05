雲林農損逾3300萬元　4種作物達天然災害現金補助

（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）近日中南部豪雨成災，雲林縣農損逾新台幣3300萬元，立委蘇治芬今天邀請農糧署到雲林縣褒忠鄉、元長鄉等鄉鎮勘查災損，確認花生、食用玉米、香瓜和地瓜達天然災害現金補助。





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2日西南氣流豪大雨讓雲林縣農損持續擴大，蘇治芬今天和農糧署中區分署長姚士源等一行人到雲林縣褒忠、元長和水林等鄉鎮，勘查花生、食用玉米、香瓜和地瓜等農作物災損情況。





元長鄉李姓農民種植花生和玉米等作物，2日豪雨成災，他巡田時發現農田積水超過膝蓋，雨水淹沒剛種植的花生和玉米，「全部都被老天爺收去了」。





蘇治芬表示，這次勘災發現受災嚴重的花生、食用玉米、地瓜、香瓜等4種作物受災嚴重，將請相關單位啟動救助，另需要復耕的話土壤病菌要殺除，以免種了又染病，影響收成。





農改場雲林分場長楊藹華指出，花生、玉米田若是砂土排水能力較好，黏土質容易造成淹水不退，淹水後若遇大太陽，沒有土壤覆蓋、未成熟的根系一曬太陽就死。





楊藹華發現，許多食用玉米田剛發芽、待水退後，土壤病菌帶上來，葉子已染病，接下來就枯死，整片都無效了。





姚士源說，花生及食用玉米淹水受損嚴重，請農民到公所去申報，農糧署會盡快協助農民，啟動天然災害現金救助，食用玉米每公頃補助3萬6000元、花生2萬2400元。





農糧署提醒8日到9日盧碧颱風可能會為台灣帶來的豪雨，農民須注意遲發（延）性災害。（編輯：陳仁華）1100805



