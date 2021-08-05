文組畢業「高薪工作」有哪些？網友揪出1職業：沒有之一
在台灣高中會分成文組和理組，到了大學科系的區別更是明顯，畢業後從事的工作也固然不同。因此近日就有網友在網路論壇上表示疑惑「文組畢業的『高薪工作』有哪些？」沒想到眾多網友就揪出了1個職業，直言「沒有之一」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 15:46:41
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「文組畢業的高薪工作？」的貼文表示，原PO前陣子看到統計，說台灣的產業平均月薪有42K，他說理組超過42K可以理解，不過疑問文組有什麼工作可以超過這數字？於是原PO問網友，讀文組的畢業都去哪裡工作。
貼文一出，網友先是留言，「我文組朋友去當保險業務年薪200」、「銀行，有年資保底年薪100」、「認識很多文組去外資投行，薪資滿驚人」、「金融業、法律、公務員，很多都超過吧」，綜合多數留言來看，許多人認為金融業比較有機會超過42K。
不過大部分網友表示，檢察官是唯一的高薪工作，「法官、檢察官，沒有之一」、「檢察官啊，高強度工作高報酬」、「商、法，一大堆高薪職業」、「檢察官跟律師的薪水都屬於高薪吧」。（實習編輯：歐雅如）