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李光洙去同事家「不幸掉進500公尺地洞」　澄清沒尿褲子

▲片中，李光洙與同事一起掉進500公尺的深坑中。（圖／車庫娛樂）
▲片中，李光洙與同事一起掉進500公尺的深坑中。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-05 15:36:35

南韓災難動作喜劇《天坑》耗資韓幣115億（約台幣3億元）打造，找來車勝元、李光洙、金成昀、金慧埈共演，故事敘述金成昀實現擁有自己的家夢想，他邀請李光洙和金慧埈來新家慶祝，就在大家沉浸於幸福的氣氛時，整棟建築竟突然掉進地下500公尺的深坑中。拍攝時，一段在吊掛轎車內拍攝的戲碼，更讓李光洙無奈對著車勝元喊：「我沒有尿褲子啦！」 

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▲李光洙（左二起）、車勝元、金成昀掉進「天坑」。（圖／車庫娛樂）
▲李光洙（左二起）、車勝元、金成昀掉進「天坑」。（圖／車庫娛樂）
李光洙睽違兩年回歸大銀幕，他表示：「覺得《天坑》這個題材非常新鮮，讀了劇本後感到十分有趣，也非常想和導演、前輩們合作！」李光洙在片中飾演金代理，他為了慶祝上司搬新家前去拜訪，卻不幸一起掉入天坑中，「『金代理』在公司無法得到上司認可，還被後輩們瞧不起，是很可憐的角色。但他在掉入天坑後一步一步成長的模樣，我想是這個人物最大的魅力。」 

李光洙今年卸下《Running Man》主持棒、專心當演員，他對演戲的熱情令其他演員們讚不絕口，車勝元表示：「我以為他是為了學習才來拍攝現場的，現場的導演、工作人員都很常稱讚光洙，所以我們都會說他們偏愛光洙，感到很嫉妒。導演說我們只要做得像光洙一樣好就好，甚至還拍了光洙在看劇本的照片給我們看！」 

李光洙有場戲是要坐在被吊掛著的轎車內拍攝，他當時不用替身親自上場，表示：「因為有做好安全措施，所以完全不會害怕。但因為所用的計程車是廢車，所以怪味很重，一開始我先坐進車內，後來工作人員上車時，都以為怪味是從我身上傳出來的，一直偷看我！」車勝元就說：「車子在翻轉時也可能會發生這樣的情況，我們不要想得太奇怪，就這樣帶過吧！」這令李光洙聽了強烈澄清：「我沒有尿褲子啦！」《天坑》9月2日在台上映。

▲李光洙片中難掩搞笑本性。（圖／車庫娛樂）
▲李光洙片中難掩搞笑本性。（圖／車庫娛樂）
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