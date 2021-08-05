「盧碧」最快17：30分解除海警！輕颱「銀河」接力生成
中央氣象局指出，今（5）日輕颱「盧碧」14時的中心位置在金門的西南西方180公里，目前朝北轉北北西緩慢進行，「盧碧」已經正式登入中國汕頭，由於颱風暴風圈仍影響台灣海峽，目前尚未解除海上颱風警報，預計最快下午5點30分將會解除海警。另外，原位於琉球附近海面的熱帶性低氣壓於今天14時發展為輕度颱風，編號第10號（國際命名：Mirinae，中文譯名：銀河)，對臺灣無直接影響。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-05 15:29:17
氣象局技正羅雅尹說，輕颱「盧碧」在5、6日進入中國廣東、福建時會緩慢移動，預估7日到8日會逐漸走到台灣北部海面，屆時入海後，颱風強度可能會重整。至於重整強度的變成，仍需觀察。
羅雅尹表示，盧碧颱風如果在陸地破壞嚴重，轉為熱帶低壓後，到台灣北部海面重整強度也不強的話，未來對台灣的影響相對就會比較小，如果重整完善再次發展成颱風的話，影響就比較顯著。
羅雅尹認為，台灣天氣在2、3天內都需要注意，就算盧碧颱風減弱為熱帶低壓，其外圍環流還是影響台灣海域，因此台灣海峽、巴士海峽、到台灣東南部海面的風浪都比較大，從事海邊活動要注意安全。
針對雨量部分，羅雅尹說，最顯著的雨量在嘉義以南，高屏山區累積雨量超過200豪米，下午過後西南風的水氣往北部走，因此北部、宜花地區也會開始出現局部降雨。