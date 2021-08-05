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也可以這樣歡度父親節 陪伴父親觀賞精彩藝文活動

▲台中市萬和宮麻芛文化館舉辦張茂樹師生書法聯展。（圖／萬和宮提供）
▲台中市萬和宮麻芛文化館舉辦張茂樹師生書法聯展。（圖／萬和宮提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-08-05 15:54:08

儘管疫情已降級，防疫卻不能鬆懈。迎接即將到來的父親節，想好怎麼過了嗎？台中市萬和宮麻芛文化館舉辦「薪火相傳」書法聯展，還有多處文化場館規劃精彩線上藝文活動，都是歡慶父親節不一樣選項！

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台中市萬和宮書法研習班開班未滿2年，在師生認真研習、耕耘下展現成果，7日起即將在麻芛文化館舉辦首次師生聯展，展出24位師生作品60餘件，無論楷書、行書、草書、隸書、篆書以中堂、條幅、斗方等形制，各具書藝風華。

▲萬和宮麻芛文化館舉辦薪火相傳師生書法聯展。（圖／萬和宮提供）
▲萬和宮麻芛文化館舉辦薪火相傳師生書法聯展。（圖／萬和宮提供）
 

萬和宮董事長蕭清杰說，以「薪火相傳」為名的書法師生聯展，參與的學生，全是跟隨84歲老書法家張茂樹學藝。張茂樹熟讀古籍，潛心鑽研漢字書法「真.行.草、隸、篆」等各體，並以傳授正統書道為職志，至今已逾半甲子。聯展7日起至10月10日，依防疫規定，入內有人流限制，並須量體溫、全程戴口罩。

此外，臺中市屯區藝文中心即日起至8月28日，每週二及週六推出「小小職人桌-夏日兒童節目」，包含職人手作、故事劇魔術秀、有氧舞蹈等精彩系列節目。臺中市立圖書館也應景推出「當親子教育遇見樂高」主題講座、黏土手作、說故事等課程，歡迎親子一起共度充實愉快的假期。

▲臺中市屯區藝文中心即日起至8月28日，每週二及週六推出「小小職人桌-夏日兒童節目」，大小朋友可以親手製做父親節禮物。（圖／市府提供）
▲臺中市屯區藝文中心即日起至8月28日，每週二及週六推出「小小職人桌-夏日兒童節目」，大小朋友可以親手製做父親節禮物。（圖／市府提供）
 

屯區藝文中心表示，為了讓大小朋友在家也能親近藝術、學習才藝，特別以「在家防疫」、「父親節禮物」為主題規劃線上藝文活動。以職人手作課程為例，將帶領親子運用家裡的素材，製作父親節禮物。另魔術秀是由小蠟筆表演劇團於8月7日起，演出「小丑魔術秀-搗蛋鬼奇遇記」四部曲。

▲國立臺灣美術館則推出線上資源「我的魔法修護學院」，邀請民眾一同踏入藝術品的修復領域！（圖／美術館提供）
▲國立臺灣美術館則推出線上資源「我的魔法修護學院」，邀請民眾一同踏入藝術品的修復領域！（圖／美術館提供）
 

國立臺灣美術館則推出線上資源「我的魔法修護學院」，邀請民眾一同踏入藝術品的修復領域！國立臺灣美術館為配合臺灣「原住民族日」，首度推出以「典藏修護」為主軸的線上資源學習內容，透過臺灣美術前輩畫家陳慧坤〈臺灣土俗室〉（1947）作品介紹膠彩畫修復重點，以及畫家筆下作品中的蛇紋陶瓶、達悟族拼板木船、排灣族人像石雕柱及雕刻橫樑等原住民元素，帶出臺灣文化的多樣性。線上典藏資源：「我的魔法修護學院：臺灣土俗室篇」https://www.ntmofa.gov.tw/movie_1086_4281.html

 

 

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