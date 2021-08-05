也可以這樣歡度父親節 陪伴父親觀賞精彩藝文活動

儘管疫情已降級，防疫卻不能鬆懈。迎接即將到來的父親節，想好怎麼過了嗎？台中市萬和宮麻芛文化館舉辦「薪火相傳」書法聯展，還有多處文化場館規劃精彩線上藝文活動，都是歡慶父親節不一樣選項！





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▲萬和宮麻芛文化館舉辦薪火相傳師生書法聯展。（圖／萬和宮提供）

此外，臺中市屯區藝文中心即日起至8月28日，每週二及週六推出「小小職人桌-夏日兒童節目」，包含職人手作、故事劇魔術秀、有氧舞蹈等精彩系列節目。臺中市立圖書館也應景推出「當親子教育遇見樂高」主題講座、黏土手作、說故事等課程，歡迎親子一起共度充實愉快的假期。





▲臺中市屯區藝文中心即日起至8月28日，每週二及週六推出「小小職人桌-夏日兒童節目」，大小朋友可以親手製做父親節禮物。（圖／市府提供）

屯區藝文中心表示，為了讓大小朋友在家也能親近藝術、學習才藝，特別以「在家防疫」、「父親節禮物」為主題規劃線上藝文活動。以職人手作課程為例，將帶領親子運用家裡的素材，製作父親節禮物。另魔術秀是由小蠟筆表演劇團於8月7日起，演出「小丑魔術秀-搗蛋鬼奇遇記」四部曲。





▲國立臺灣美術館則推出線上資源「我的魔法修護學院」，邀請民眾一同踏入藝術品的修復領域！（圖／美術館提供）

線上典藏資源：「我的魔法修護學院：臺灣土俗室篇」











