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COVID-19殺進SM娛樂！XIUMIN確診　EXO全部隔離中

▲EXO成員XIUMIN確診新冠肺炎。（圖／EXO臉書）
▲EXO成員XIUMIN確診新冠肺炎。（圖／EXO臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-05 16:05:08｜2021-08-05 16:08:37

南韓近期新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大失控，確診人數連日破千例，首都圈4級防疫警戒宣布延至8月8日，演藝圈岌岌可危，日前EXID哈妮、池昌旭等人確診，今（5日）病毒也殺進「SM娛樂」，EXO成員XIUMIN（金珉錫）確定中鏢，隊友與工作人員全數篩檢、自主隔離中。 

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▲▼XIUMIN做2次PCR最終確診。（圖／EXO臉書）
▲▼XIUMIN（上圖，下圖右）做2次PCR最終確診。（圖／EXO臉書、avex taiwan）
▲▼EXO的《DON'T
「SM娛樂」表示，XIUMIN 7月29日為了音樂劇工作，進行PCR篩檢，當時結果為陰性，但8月4日身體不適，再次進行檢查後，今確診新冠肺炎。對此，EXO的成員、公司員工都緊急做檢查，目前等待結果中，全員正在自主隔離。 

XIUMIN確診後，他出演的節目、音樂劇演員以及工作人員，都已接受COVID-19病毒篩檢，公司也表示，XIUMIN的工作會全面中斷，大家會積極配合當局防疫指示程序，「SM娛樂」也會為藝人的康復盡最大努力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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