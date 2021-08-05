COVID-19殺進SM娛樂！XIUMIN確診 EXO全部隔離中
南韓近期新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大失控，確診人數連日破千例，首都圈4級防疫警戒宣布延至8月8日，演藝圈岌岌可危，日前EXID哈妮、池昌旭等人確診，今（5日）病毒也殺進「SM娛樂」，EXO成員XIUMIN（金珉錫）確定中鏢，隊友與工作人員全數篩檢、自主隔離中。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-08-05 16:05:08｜2021-08-05 16:08:37
「SM娛樂」表示，XIUMIN 7月29日為了音樂劇工作，進行PCR篩檢，當時結果為陰性，但8月4日身體不適，再次進行檢查後，今確診新冠肺炎。對此，EXO的成員、公司員工都緊急做檢查，目前等待結果中，全員正在自主隔離。
XIUMIN確診後，他出演的節目、音樂劇演員以及工作人員，都已接受COVID-19病毒篩檢，公司也表示，XIUMIN的工作會全面中斷，大家會積極配合當局防疫指示程序，「SM娛樂」也會為藝人的康復盡最大努力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。