遠距教學恐成學童視力殺手　議員要求中市府重視

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賴佳微進而提出，高度近視所引起的併發症，是公共衛生的重要議題，孩子一天下來待在學校的時間非常長，所以視力保健是教育單位非常重要的責任。現在的孩子本身已經有早發性近視的問題，當小朋友開始罹患近視年齡越小，度數加深速度越快，容易就演變成高度近視，嚴重的後果未來甚至會導致失明。
議員江肇國、周永鴻也建議，過去疫情期間必須透過線上學習來不停學，有名國中生就在疫情期間長期使用3c螢幕後，到醫院檢查就發現假性近視增加200度。若有任何視訊教學的需求，台中市教育局應嚴守3010的原則，每用30分鐘螢幕上課即要下課休息10分鐘，來避免孩子近視度數太快加深。
施志昌表示，這次疫情五月下旬以來，許多學生只能在家仰賴視訊教學，即使現在暑假期間，很多國中生也還是透過視訊教學來上暑期輔導。然而，長時間的視訊教學，尤其國中小的學生發育尚未完全，長時間盯著3C產品，恐怕會嚴重影響孩子們的視力發展。而且，在家中使用的設備不同，帶來的影響也會不一樣，有些用電腦、有些用平板、有些則有可能用手機來上課，像手機螢幕這麼小，對於孩童的視力負擔勢必更大。
施志昌表示，而目前小學上課，每堂課是40分鐘，之後休息十分鐘，國中則是45分鐘也是休息十分鐘，且從現有的國中暑期課表來看，並沒有看到上課時間有在調整。
教育局表示，因應疫情期間線上教學，學生使用3C產品頻率增高，為維護學生視力及身體健康，教育局訂定「護眼樂學321實施計畫」，鼓勵學校線上教學規劃，兼採數位教學及多元資源，藉由設計學生趣味實體任務指派，縮短視訊時間。