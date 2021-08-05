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遠距教學恐成學童視力殺手　議員要求中市府重視

▲台中市109學年的國小孩童視力不良率又再度六都最高，議員呼籲落實三原則(圖／柳榮俊攝2021.8.5)
▲台中市109學年的國小孩童視力不良率又再度六都最高，議員呼籲落實三原則(圖／柳榮俊攝2021.8.5)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-05 16:38:52

疫情期間，線上視訊課程的模式成為孩子重要的學習管道，但衍生的便是學童近視情況加重疑慮。今(5)日民進黨台中市議員賴佳微、江肇國、施志昌等人質詢指出，台中市109學年的國小孩童視力不良率又再度六都最高，遠距教學對於學童視力的影響，且可能有違反兒少法的疑慮，呼籲落實三原則延長下課時間、調整上課時間與採用多元上課形式等，保障學童視力健康。

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賴佳微指出，一年前就已經提醒過市府台中市國小學童的視力健康情況是六都之末，要求市府重視，並參考外縣市學校讓孩童近視大幅降低的措施供市府參考。而台中市的學童視力不良率依舊是六都最差，更從百分之47.43惡化到百分之47.66，這一年來更鮮少看到教育局有任何積極的措施。

賴佳微進而提出，高度近視所引起的併發症，是公共衛生的重要議題，孩子一天下來待在學校的時間非常長，所以視力保健是教育單位非常重要的責任。現在的孩子本身已經有早發性近視的問題，當小朋友開始罹患近視年齡越小，度數加深速度越快，容易就演變成高度近視，嚴重的後果未來甚至會導致失明。

議員江肇國、周永鴻也建議，過去疫情期間必須透過線上學習來不停學，有名國中生就在疫情期間長期使用3c螢幕後，到醫院檢查就發現假性近視增加200度。若有任何視訊教學的需求，台中市教育局應嚴守3010的原則，每用30分鐘螢幕上課即要下課休息10分鐘，來避免孩子近視度數太快加深。

▲台中市109學年的國小孩童視力不良率又再度六都最高，議員呼籲落實三原則(圖／柳榮俊攝2021.8.5)
▲台中市109學年的國小孩童視力不良率又再度六都最高，議員呼籲落實三原則(圖／柳榮俊攝2021.8.5)
 

施志昌表示，這次疫情五月下旬以來，許多學生只能在家仰賴視訊教學，即使現在暑假期間，很多國中生也還是透過視訊教學來上暑期輔導。然而，長時間的視訊教學，尤其國中小的學生發育尚未完全，長時間盯著3C產品，恐怕會嚴重影響孩子們的視力發展。而且，在家中使用的設備不同，帶來的影響也會不一樣，有些用電腦、有些用平板、有些則有可能用手機來上課，像手機螢幕這麼小，對於孩童的視力負擔勢必更大。

施志昌表示，而目前小學上課，每堂課是40分鐘，之後休息十分鐘，國中則是45分鐘也是休息十分鐘，且從現有的國中暑期課表來看，並沒有看到上課時間有在調整。

教育局表示，因應疫情期間線上教學，學生使用3C產品頻率增高，為維護學生視力及身體健康，教育局訂定「護眼樂學321實施計畫」，鼓勵學校線上教學規劃，兼採數位教學及多元資源，藉由設計學生趣味實體任務指派，縮短視訊時間。

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