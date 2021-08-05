鴻海買旺宏6吋晶圓廠　強攻電動車SiC功率元件

記憶體大廠旺宏與鴻海科技集團今（５）日共同舉辦簽約儀式，旺宏電子以新台幣25.2億元出售其位於新竹科學園區的六吋晶圓廠廠房及設備予鴻海，交易產權轉移預計於2021年底前完成。





我是廣告 請繼續往下閱讀

此次交易案由旺宏總經理盧志遠以及鴻海S事業群（S Business Group）總經理陳偉銘代表雙方公司簽署合約，旺宏董事長吳敏求及鴻海董事長劉揚偉親自出席位於旺宏六吋廠所舉辦的簽約儀式，代表雙方對本次交易案的重視。鴻海購置旺宏六吋廠資產，除了是集團「3＋3」領域投資規劃外，透過此交易機會，鴻海與旺宏也將展開進一步商務合作。





鴻海科技集團董事長劉揚偉指出：「取得位於竹科的六吋廠後，鴻海將用來開發與生產第三代半導體，特別是電動車使用的SiC功率元件，這將是我們在『3＋3』策略中，整合EV與半導體發展的重要里程碑。而竹科身為全球半導體重鎮，這個廠區也將成為S 事業群（半導體事業群）的新竹總部，鴻海也將藉此與竹科廠商展開更為緊密的互動與合作。」





劉揚偉指出，未來6吋晶圓廠將強攻SiC功率元件，以R&D為主，並預計2024年產出小量月產能1.5萬片。此次晶圓廠買賣只是一個開始，希望跟旺宏有更多更深入的合作，尤其旺宏車用nor flash是龍頭再加上鴻海其他零組件與平台優勢，希望讓台灣的電動車產業有好的基礎，也變成世界領導的角色。





▲記憶體大廠旺宏與鴻海科技集團今（5）日共同舉辦簽約儀式，旺宏電子以新台幣25.2億元出售其位於新竹科學園區的六吋晶圓廠廠房及設備予鴻海。圖左為旺宏董事長吳敏求、圖右為鴻海董座劉揚偉。（圖／鴻海提供）

旺宏電子董事長吳敏求指出，整個出售過程就先不談，但他強調即便還有廠商出的比25.2億元還高，但秉持誠信原則，還是持續跟鴻海談，再加上6吋晶圓廠對鴻海事業版圖有所助益，也期盼這個廠能替台灣繼續創造新的經濟奇蹟。吳敏求也說，目前鴻海是旺宏第三大客戶，未來一定有很多合作的空間。





吳敏求表示，「為提升先進技術及國際競爭力，旺宏將專注發展十二吋晶圓廠業務，尤其在未來產能擴充後更將著重3D NAND及先進NOR Flash之研發製造。旺宏樂見六吋廠及機器設備仍可持續對台灣作出貢獻。就此，鴻海也表示將旺宏六吋廠作為其深化半導體佈局的重要基地，來滿足其電動車未來發展之需求。旺宏在車用電子市場已朝全球第一邁進，相信未來雙方將有更緊密的合作機會。」

旺宏電子和鴻海科技集團今日上午分別召開臨時董事會，通過雙方簽訂六吋晶圓廠交易案，會後並於旺宏六吋廠共同舉辦簽約儀式。旺宏六吋廠位於新竹科學園區，上下游產業鏈完整。鴻海也表示購置旺宏六吋廠後，未來的主要產品除SiC功率元件外，也會輔以矽晶圓的產品如微機電系統MEMS等，契合鴻海發展半導體、電動車、數位健康等事業的戰略需求。



