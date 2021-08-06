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越南擬縮短接種旅客隔離期　東南亞各國規定統整

▲越南機場示意圖。（示意圖／shutterstock）
▲越南機場示意圖。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-08-06 01:00:00

《四方報》報導，隨著各國疫苗施打逐漸普及，不少歐美國家都決定免除或放寬2劑接種疫苗者入境的隔離規定，像是歐洲就推出疫苗護照、英國也將開放美國和歐洲旅客打完疫苗毋須隔離。不過，對於這項舉措，多數亞洲國家如台灣仍在觀望中，尚未正式實施。防疫措施向來嚴格的越南則於4日宣布，完成2劑疫苗接種的外籍旅客入境隔離天數將從原先的14天降為7天。除了越南外，哪些東南亞國家也準備放寬疫苗接種者入境隔離規定呢？

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根據《路透社》報導，越南衛生部4日宣布，所有外籍旅客只要完成疫苗接種並持陰性檢測證明就可以只需強制隔離7天，但在隔離完畢的後7天則需接受健康監測（medical surveillance）。越南目前僅允許本國公民、外籍專業人士、外交官、投資者入境，這些人目前無論是否施打疫苗都需在集中檢疫所進行14天隔離，如今放寬隔離規定舉措被認為是要促進這些商務及外交人士工作的便利性。不過，越南當局目前尚未公布何時將開始實施這項新規。

新加坡作為東南亞疫苗施打率領頭羊，其經濟部長於7月26日也宣布，計畫在9月全國施打率到達8成後開始開放接種旅客入境免隔離、或自行居家隔離，不過將先以疫情控制穩定的國家或地區為主。此外，新加坡也有意在未來將餐廳內用、健身房運動等活動同樣只開放給疫苗接種者參與。

泰國在7月1日啟動「普吉島沙盒計劃」，讓接種之外籍旅客「入境免隔離」，以振興觀光業。外籍人士只需準備好兩劑WHO認證的疫苗接種證明（需於行前14天完成接種）、登機前72小時PCR陰性檢測、下載當地定位追蹤防疫APP以利當局疫調、購買一張金額不低於10萬美金的染疫保單，以及被納入「普吉島沙盒計劃」的飯店訂房證明，即可入境普吉島觀光。原本當局希望未來能將普吉島模式拓展至泰國其他地區，但隨著泰國疫情日趨嚴重、普吉島也出現部分確診案例，沙盒計畫推行也將可能隨時出現變卦。

印尼於7月6日開始規定所有入境的外籍人士都須完成兩劑疫苗接種，並持陰性檢驗證明才能入境，入境後皆須進行8天強制隔離。印尼國民、外交人士或外國官員則不受限於必須完成接種才能入境的規定。菲律賓則於7月1日起開放完成兩劑施打的外籍人士可以只需在檢疫所隔離7天的優待，隔離者並需於隔離第5日接受PCR採檢。未接種的入境者則須先在檢疫所隔離10天，並於隔離第7日接受篩檢，隔離完後再進行4天居家隔離，因此一共需隔離14天。

《海峽郵報》報導，馬來西亞首相慕尤丁在7月24日也曾表示，正在考慮讓完成兩劑疫苗接種的海外公民或外籍旅客可以在自家完成隔離而不需前往集中檢疫所，並將可能要求他們配戴追蹤手環以防止有人擅自違規外出，所有人解除隔離前也都需進行篩檢確認為陰性。目前，所有入境馬來西亞的人皆需在集中檢疫所完成14天強制隔離，原本馬國當局曾開放從新加坡返國的公民可以只需在家隔離7天，但這項規定在當地疫情升溫後又被取消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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