朱立倫感慨藍無駐美辦事處　綠：可觀察是否學蔡英文路線

前國民黨主席朱立倫今（5）日接受廣播專訪表示，前次訪美時好感慨，因為國民黨從在野後這5年半的時間，沒駐美辦事處、代表處，「我當黨主席第一天就成立駐美辦事處或代表處」。對此，有民進黨人士接受訪問表示，朱立倫會做如此感慨的表示，顯然對於江啟臣這一年來領導的國民黨對美關係「寸尺未進」相當不滿意，甚至在宣布參選主席後就明白揭示他今年就要訪美，代表朱立倫認為國民黨的對美關係已經到了要懸崖勒馬的地步。

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民進黨人士指出，回顧江啟臣擔任國民黨主席任內對美的關係，簡直荒腔走板。例如，國民黨立委集體拒絕AIT邀約、國民黨籍台中市長盧秀燕用媒體採訪突襲時任AIT處長酈英傑，另還有多位國民黨公職相繼替美國官員和政要貼負面標籤，例如國民黨籍台南市議員謝龍介稱美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）是「瘦肉精老闆」、國民黨立委費鴻泰稱美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）為「惡客」、國民黨副秘書長蔡正元嗆共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）是「美國第一號賤女人」、國民黨立委吳斯懷稱拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前副國務卿阿米塔吉史坦柏格（James Steinberg）「來賣軍火」等。

該人士表示，簡單來說，就是江啟臣縱容、甚至默許國民黨內反美勢力高漲，就像去年美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台時，國民黨立委葉毓蘭、陳玉珍等率眾到松山機場反美豬一樣，深怕美國不知道國民黨反美，也難怪號稱親美的朱立倫會這麼感慨。

該人士稱，從朱立倫今天的發言中，非常值得注意的是相較於其對國民黨內的批評，反而稱「民進黨長期對美國聯絡的工作很細膩」。

該人士表示，蔡英文政府過去5年來，不論是在川普還是拜登執政，台灣與美國在安全、經貿、防疫上全面合作。美國國會通過《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台灣保證法》、《台北法》等多項友台法案，國務院取消過去對台交往的限制，改為鼓勵交往，而且暌違五年TIFA復談等，顯示台美關係一再突破。

該人士指出，朱立倫現在宣示要學民進黨過去在蘇貞昌擔任主席任內在美國設代表處，顯然很清楚知道，台灣的政黨若沒有處理好台美關係的能力，是不可能獲得民意的支持，但是朱立倫是不是有準備打算走「蔡英文路線」，向民進黨學習經營台美關係？值得再進一步保持觀察。

該人士也質疑，國民黨在江啟臣的帶領下，已經走上「反美」的極端路線，朱立倫真的能力挽狂瀾嗎？還是朱立倫的駐美代表處只是「去美國反美」的「舊瓶裝舊酒」？

另針對朱立倫批評美國都是民進黨的一言堂的說法，民進黨發言人謝佩芬受訪表示，這根本就是昧於事實的發言。美國是民主國家，各黨各派都可以自由往來，又有誰有辦法造成美國一言堂？反倒是國民黨過去這一年多來諸多不理性的反美言行，國民黨全黨上下才真的是「反美一言堂」。