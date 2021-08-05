憂父親病況　連勝文宣布不選國民黨主席

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連勝文說，他感謝過去所有支持及協助他的黨內先進及戰友們，這段日子中他跑遍全台灣，參與了至少上百場黨員座談及地方拜會活動，他感謝大家願意耐心傾聽他闡述對黨的想法。
他說，從今年5月開始，台灣因為民進黨的失策，開始一連串災難，民進黨3+11的荒謬錯誤，導致台灣本土疫情大爆發，至今仍無法完全平息。台灣社區仍然有隱形傳播鏈，及不明感染源的確診者，尤其是在與我關係最密切、政治上對他最重要的雙北地區，仍然有不知道多少無症狀者潛伏於社區。
他表示，新冠病毒對長輩及身體患有重大疾病者的威脅極大，因此他若持續競選活動，維持過去那種到處跑，有票就去拜的衝刺模式，所謂不怕一萬、只怕萬一，若是他在過程中不幸染疫，再進一步傳染給家中的長輩，這將是他一生都無法承受的災難，他一輩子也無法原諒我自己。
連勝文說，父親今年5月因身體不適住院時，當他看到父親躺在病床上的那一刻，才真正意識到，父親的年紀真的大了，尤其是當連戰手上打著點滴，發著近40度的高燒時，看到他卻依然用虛弱的口氣關心他基層拜訪的情況，剎那間他的內心真是百感交集，於私方面，他有無法持續黨主席競選活動的苦衷。
連勝文說，民進黨的惡行惡狀，令許多民眾憤怒不已，民進黨的支持度大幅滑落，但國民黨作為最大的在野黨，支持度卻也一同滑落。若這種趨勢一旦成形，未來國民黨籍縣市首長只會更與黨中央保持距離，以免黨中央變成拖油瓶，這會變成一種惡性循環，在明年選舉當中，黨中央不但無法幫助本黨各地的候選人，甚至連募集資源都有困難，大家自尋生路的結果，這個黨只會變得更糟，不會更好。
他說，擔任國民黨主席，注定是個苦差事，尤其在逆境當中，更是毀多於譽，擔任主席的人若沒有這種覺悟，還想把這個職位當做踏腳石，做任何事都只會先想到自己的得失，最終就是進退失據、左右為難。作為黨的領導人，在基本原則上絕對不能搖擺，在逆境當中必須挺住，在狂風暴雨襲來時，也絕不能選擇隨波逐流，因為這樣的作法，並不會增加國民黨的支持度。
他強調，兩岸和平、降低雙方敵意，確保台海局勢穩定，這是國民黨的資產，不是負債，黨內若有人認為2020年的慘敗全因兩岸問題導致，那是以偏概全，也忽略了國民黨內包含人事、制度等一樣甚至更嚴重的問題。作為黨的領導人，我們不能被敵人所牽制。
最後，他也呼應朱立倫的想法：「沒有2022，就沒有2024！」連勝文自認在過去的公職選舉當中，對民意代表的輔選相當有經驗，也有許多成功的案例，但對於縣市首長的輔選，雖然他曾是候選人，但在雙北以外的區域，許多有關地方自治的事項，黨內的確有人比他更加熟悉。也因此，於公方面，為了讓國民黨在2022年關鍵一役中勝選，他可以去支持與我理念比較相近、做事方法也比較正確的黨內同志，以小我的忍讓，去成就大我的成功。