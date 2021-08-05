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中市2成學生線學習「缺課」　教育局長不知原因

▲中市停課不停學期間有2成學生未上線學習，議員江肇國詢問教育局長楊振昇缺課原因，回答不出來(圖／柳榮俊攝2021.8.5)
▲中市停課不停學期間有2成學生未上線學習，議員江肇國詢問教育局長楊振昇缺課原因，回答不出來(圖／柳榮俊攝2021.8.5)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-05 18:02:38

因應本土疫情，各級學校自5月19日起停課，採遠距離線上教學，台中市教育局調查，停課不停學期間有2成學生未上線學習，今(5)日民進黨市議員江肇國詢問教育局長楊振昇缺課原因及線上課程優劣與改善作為，教育局長一度回答不出來，江肇國痛批，面對高達兩成缺課率，局長竟毫無掌握也不過問，顯見教育局不關心學童學習狀況，簡直荒唐至極。

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江肇國表示，根據台灣趨勢研究顯示，有高達65.5%的家長認為孩子線上學習成效不佳，連學生也有50.2%認為改為線上上課影響學習狀態。但台中市教育局卻從未了解學生線上學習狀況，還將缺課率高、學習成效不佳直接認定為實質上課與遠距教學本質的差異，甚至還直指學校端沒有回報。

江肇國痛批，採遠距教學這段期間，許多學生原本不會用3C產品，慢慢學習摸索；老師也因此更耗時、更認真準備課程來因應，現在局長對於困境沒有掌握，遇到事情還推托給基層老師，難道局長只知道當局長嗎？

另外，江肇國也指出，根據研究調查顯示，將近全部的學生都在線上學習過程遇到困難，其中以設備或網路為主，訊號品質不佳高達44.9%，網路速度太慢則有38.1%；而教育局一再強調設備沒有問題，且教育局備有電腦設備可出借給予弱勢家庭，但是，對於數量及現況卻未掌握，如同與這些學生活在平行時空中。

教育局表示，經查部分學生因設備網路不穩、家庭或個人等因素，未出席學校線上教學課程，市府已要求各校未來實施線上教學時，加強線上點名掌握缺課情形。教師發現學生未上線，立即透過電訪瞭解，除希望儘量減少家庭或個人因素造成的缺課狀況，若屬設備或網路問題，也可立即給予協助。

教育局指出，考量部分經濟弱勢家庭學生較難配合線上學習，為協助學生於停課期間進行線上學習設備借用，台中市已訂定「台中市國民中小學因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)學生居家學習上網設備借用注意事項」，備有1萬2,000多台行動載具、550台4G無線分享器及1萬2,200片教育部提供經濟弱勢學生的免費SIM卡可供中市學生借用。

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