中市2成學生線學習「缺課」　教育局長不知原因

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江肇國痛批，採遠距教學這段期間，許多學生原本不會用3C產品，慢慢學習摸索；老師也因此更耗時、更認真準備課程來因應，現在局長對於困境沒有掌握，遇到事情還推托給基層老師，難道局長只知道當局長嗎？
另外，江肇國也指出，根據研究調查顯示，將近全部的學生都在線上學習過程遇到困難，其中以設備或網路為主，訊號品質不佳高達44.9%，網路速度太慢則有38.1%；而教育局一再強調設備沒有問題，且教育局備有電腦設備可出借給予弱勢家庭，但是，對於數量及現況卻未掌握，如同與這些學生活在平行時空中。
教育局表示，經查部分學生因設備網路不穩、家庭或個人等因素，未出席學校線上教學課程，市府已要求各校未來實施線上教學時，加強線上點名掌握缺課情形。教師發現學生未上線，立即透過電訪瞭解，除希望儘量減少家庭或個人因素造成的缺課狀況，若屬設備或網路問題，也可立即給予協助。
教育局指出，考量部分經濟弱勢家庭學生較難配合線上學習，為協助學生於停課期間進行線上學習設備借用，台中市已訂定「台中市國民中小學因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)學生居家學習上網設備借用注意事項」，備有1萬2,000多台行動載具、550台4G無線分享器及1萬2,200片教育部提供經濟弱勢學生的免費SIM卡可供中市學生借用。