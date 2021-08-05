少女試戴戒指拔不下　消防隊一招順利解圍

桃園市觀因區一名年輕少女，昨（4）日上午將一枚收藏多年的戒指試戴上左手無名指，把玩一陣子後想要取下卻發現卡住無法脫下，結果造成她手指逐漸紅腫發紫。最後只好前往觀音消防分隊求助，消防人員徵得女子同意後，以戰術剪刀剪斷戒指，順利拯救了少女的手指。
記者李春台/桃園報導
2021-08-05 18:33:52
少女進入消防分隊後，隊員先安撫她不安的情緒，並仔細觀察手指發腫的程度及戒指樣態、材質、大小後，發現戒指材質屬鋼戒，且厚度較薄可以運用戰術剪刀剪斷，於是再三確認女子意願後，以多功能醫療戰術剪刀將戒指剪斷，終於結束這場「卡指」意外。
觀音消防分隊呼籲，如遇到戒指無法脫除手指情形，可先利用冰敷方式等到手指略微消腫後再試著摘下，又或者是使用沙拉油、肥皂等潤滑後拔下，若上述方法皆無法拔除也不要自行使用鉗子等工具破壞戒子本體，因爲自行剪過後戒指的切割面很鋭利，脫離手指時會割傷。如果手指腫脹情形嚴重，切莫拖延太久，以免增加取下困難，甚至造成無法挽回之傷害。
第三大隊大隊長殷明坤表示，許多民眾遇戒指卡住無法摘除情形，常常先自行大力脫除，但往往此舉將造成手指腫脹發紫，更加無法排除困難，應及時向尋求協助，避免情況更加惡化。